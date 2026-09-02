0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Косвенные убытки агросектора: каков риск обвала внутреннего рынка

Аграрный рынок
34
Косвенные убытки агросектора: каков риск обвала внутреннего рынка
Косвенные убытки агросектора: каков риск обвала внутреннего рынка
Проблемы с морской логистикой оказывают дополнительное давление и на внутренний рынок. В частности, стоимость транспортировки через дунайские порты может вырасти до 50−70 долларов за тонну.
По оценкам специалистов, из-за ограниченных возможностей экспорта внутренний рынок может столкнуться со значительным избытком зерна, что, в свою очередь, будет создавать давление на цены. В случае реализации такого сценария фермеры могут быть вынуждены продавать урожай значительно дешевле его себестоимости.
Эксперты оценивают потенциальные потери от затоваривания внутреннего рынка зерном в сумму до 12 млрд. долларов. Непосредственные потери украинских фермеров могут составить 5 млрд долларов.
«Экономический механизм риска выглядит так: ограничение экспорта способствует накоплению зерна, а это создаст дефицит складских мощностей, что вынужденно увеличит внутреннюю продажу части продукции и негативно повлияет на снижение внутренних цен.
То есть, произойдет сокращение доходов аграриев, возникнет дефицит оборотных средств и риск сокращения производства в следующем году", — говорит Захарчук.
Следовательно, проблема выходит далеко за пределы экспорта. Он может повлиять на весь производственный цикл урожая 2027 года. В частности, накопление нереализованного зерна может поставить под угрозу финансовую способность, прежде всего, малых и средних агропредприятий проводить следующую посевную кампанию, отмечает Александр Захарчук.
Одной из наиболее опасных проблем для украинского аграрного сектора сейчас риск дефицита мест для хранения нового урожая. В то же время, эту проблему следует рассматривать не только как физическую нехватку элеваторных мощностей, но прежде всего как проблему недостаточной скорости оборота зерна.
Читайте также
По оценкам специалистов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в целом в Украине есть мощности для одновременного хранения до 100 млн тонн продукции, что формально позволяет полностью обеспечить внутренние потребности. В то же время урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году ожидается на уровне 60−61,3 млн тонн. На первый взгляд это означает, что мощностей для хранения должно хватить.
Однако, по мнению других специалистов, эта оценка охватывает все имеющиеся места хранения, часть которых не в полной мере приспособлена для длительного хранения зерна. Кроме того, элеваторы не встречают новый урожай полностью пустыми. Из-за ограничения работы портов Одессы и недостаточной пропускной способности альтернативных маршрутов в хранилищах накапливаются значительные переходные остатки прошлогоднего урожая. По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), они составляют около 13 млн тонн.
Читайте также
Важно также учитывать, что речь идет только о зерновых и зернобобовых культурах. В Украине дополнительно выращивают подсолнечник, сою, рапс и другие культуры, которые также нуждаются в соответствующих мощностях для хранения. Общий урожай сельскохозяйственных культур в 2026 году ожидается на уровне 84,6 млн тонн.
Еще один фактор риска, географическое расположение элеваторных мощностей. Значительная часть крупных элеваторов расположена на юге и востоке страны, иногда всего в нескольких сотнях километров от линии фронта, что делает их особенно уязвимыми к российским атакам. По оценкам НБУ, потери Украины из-за проблем с хранением зерна могут составлять от 1,3 до 3 млрд долларов.
Читайте также
Отсутствие достаточной экспортной выручки создает опасности и для финансовой стабильности аграрных компаний. Не имея необходимой выручки, хозяйства могут упустить возможность своевременно обслуживать кредитные обязательства. Банки уже сейчас ограничивают кредитование, из-за чего потенциальные потери финансового сектора могут составить 350 млн долларов.
Проблемы агропроизводителей отразятся и на местных общинах. Из-за нехватки средств предприятия могут упустить возможность своевременно рассчитываться с селянами за аренду земельных паев. Сейчас специалисты оценивают потенциальные потери по этому направлению в 400 млн долларов.
Отдельным риском для отрасли становится остановка или сокращение работы крупных перерабатывающих предприятий из-за угрозы российских атак. В частности, в Одесской области уже приостановил работу крупный переработчик Allseeds. По оценкам экспертов, такие компании за сезон могут потерять до 600 млн долларов.
Детали читайте в нашей статье — Экспорт аграрной продукции: сможем ли выдержать усиление обстрелов
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Агробизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems