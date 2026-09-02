Косвенные убытки агросектора: каков риск обвала внутреннего рынка Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Косвенные убытки агросектора: каков риск обвала внутреннего рынка

Проблемы с морской логистикой оказывают дополнительное давление и на внутренний рынок. В частности, стоимость транспортировки через дунайские порты может вырасти до 50−70 долларов за тонну.

По оценкам специалистов, из-за ограниченных возможностей экспорта внутренний рынок может столкнуться со значительным избытком зерна, что, в свою очередь, будет создавать давление на цены. В случае реализации такого сценария фермеры могут быть вынуждены продавать урожай значительно дешевле его себестоимости.

Эксперты оценивают потенциальные потери от затоваривания внутреннего рынка зерном в сумму до 12 млрд. долларов. Непосредственные потери украинских фермеров могут составить 5 млрд долларов.

«Экономический механизм риска выглядит так: ограничение экспорта способствует накоплению зерна, а это создаст дефицит складских мощностей, что вынужденно увеличит внутреннюю продажу части продукции и негативно повлияет на снижение внутренних цен.

То есть, произойдет сокращение доходов аграриев, возникнет дефицит оборотных средств и риск сокращения производства в следующем году", — говорит Захарчук.

Следовательно, проблема выходит далеко за пределы экспорта. Он может повлиять на весь производственный цикл урожая 2027 года. В частности, накопление нереализованного зерна может поставить под угрозу финансовую способность, прежде всего, малых и средних агропредприятий проводить следующую посевную кампанию, отмечает Александр Захарчук.

Одной из наиболее опасных проблем для украинского аграрного сектора сейчас риск дефицита мест для хранения нового урожая. В то же время, эту проблему следует рассматривать не только как физическую нехватку элеваторных мощностей, но прежде всего как проблему недостаточной скорости оборота зерна.

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По оценкам специалистов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в целом в Украине есть мощности для одновременного хранения до 100 млн тонн продукции, что формально позволяет полностью обеспечить внутренние потребности. В то же время урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году ожидается на уровне 60−61,3 млн тонн. На первый взгляд это означает, что мощностей для хранения должно хватить.

Однако, по мнению других специалистов, эта оценка охватывает все имеющиеся места хранения, часть которых не в полной мере приспособлена для длительного хранения зерна. Кроме того, элеваторы не встречают новый урожай полностью пустыми. Из-за ограничения работы портов Одессы и недостаточной пропускной способности альтернативных маршрутов в хранилищах накапливаются значительные переходные остатки прошлогоднего урожая. По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), они составляют около 13 млн тонн.

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Важно также учитывать, что речь идет только о зерновых и зернобобовых культурах. В Украине дополнительно выращивают подсолнечник, сою, рапс и другие культуры, которые также нуждаются в соответствующих мощностях для хранения. Общий урожай сельскохозяйственных культур в 2026 году ожидается на уровне 84,6 млн тонн.

Еще один фактор риска, географическое расположение элеваторных мощностей. Значительная часть крупных элеваторов расположена на юге и востоке страны, иногда всего в нескольких сотнях километров от линии фронта, что делает их особенно уязвимыми к российским атакам. По оценкам НБУ, потери Украины из-за проблем с хранением зерна могут составлять от 1,3 до 3 млрд долларов.

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Отсутствие достаточной экспортной выручки создает опасности и для финансовой стабильности аграрных компаний. Не имея необходимой выручки, хозяйства могут упустить возможность своевременно обслуживать кредитные обязательства. Банки уже сейчас ограничивают кредитование, из-за чего потенциальные потери финансового сектора могут составить 350 млн долларов.

Проблемы агропроизводителей отразятся и на местных общинах. Из-за нехватки средств предприятия могут упустить возможность своевременно рассчитываться с селянами за аренду земельных паев. Сейчас специалисты оценивают потенциальные потери по этому направлению в 400 млн долларов.

Отдельным риском для отрасли становится остановка или сокращение работы крупных перерабатывающих предприятий из-за угрозы российских атак. В частности, в Одесской области уже приостановил работу крупный переработчик Allseeds. По оценкам экспертов, такие компании за сезон могут потерять до 600 млн долларов.

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