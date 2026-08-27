На Чикагской бирже цены на пшеницу достигли максимума с июля 2023 года (мнение экспертов) Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

На Чикагской бирже цены на пшеницу достигли максимума с июля 2023 года (мнение экспертов)

На Чикагской бирже цены на пшеницу достигли максимума с июля 2023 года из-за угрозы расширения боевых действий в Украине.

Возможная эскалация грозит остановить экспорт из Черноморского региона, обеспечивающий более 25% мирового рынка зерна.

Об этом сообщает Вloomberg.

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Накануне котировки подскочили на 6,4%. В целом с начала месяца пшеница подорожала на 19% из-за перебоев с поставками из Черноморского региона. Фьючерсы на кукурузу несколько снизились после роста на 2,5% в среду.

Война уже повредила порты и зерновые терминалы Украины, что ограничивает экспорт. По данным Министерства сельского хозяйства Украины, экспорт аграрной продукции в этом сезоне упал более чем наполовину по сравнению с предварительными оценками. В то же время ожидается, что российские поставки пшеницы в августе сократятся более чем на 50% в годовом исчислении.

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Мнение экспертов

«Если мы не достигнем решения в Черном море и улучшения доступа к судоходству без угрозы их безопасности, рост продолжится», — отметил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

Из-за рисков в Черном море страны Ближнего Востока, Африки и Азии вынуждены покупать более дорогое зерно в Аргентине и Австралии. Дополнительные расходы по логистике провоцируют риск роста цен на продуктовые товары в мире.

Напомним, за 1−18 августа Украина экспортировала 899,6 тыс. тонн агропродукции — всего около 31% объема, который могла бы поставить при полноценной работе логистики.

Самая сложная ситуация с зерновыми: их экспорт составил всего около 20% потенциального объема, а высокая стоимость альтернативных маршрутов во многих случаях делает поставки убыточными.

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Ранее министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сказал , что ситуация в аграрном секторе из-за блокады морских портов Большой Одессы сейчас экономически хуже, чем была в марте или апреле 2022 года.

«Сейчас ситуация в секторе гораздо хуже, чем была в марте или апреле 2022 года. Тогда предыдущий, 2021 год, был самым прибыльным, пожалуй, в истории аграрного сектора Украины. Соответственно, запас прочности был наилучшим. Сейчас его нет», — констатировал он.

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