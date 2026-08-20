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Ставки на зерновозы в Украине осенью могут возрасти в 3−4 раза

Аграрный рынок
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Ставки на зерновозы в Украине осенью могут возрасти в 3−4 раза
Ставки на зерновозы в Украине осенью могут возрасти в 3−4 раза
Арендные ставки на частные зерновозы в Украине осенью могут возрасти в 3−4 раза, если порты Большой Одессы будут оставаться ограниченными или фактически не будут работать.
По оценке TEUS сейчас ставка находится примерно в пределах 900−1100 грн без НДС в сутки, однако в конце сентября — начале октября рынок может столкнуться с ее резким ростом.
Главной причиной может стать не физическая нехватка вагонов, а резкое снижение производительности существующего парка. При переориентации зерновых потоков из портов Большой Одессы на Дунай, западные пограничные переходы и европейские порты логистическое плечо увеличивается, а вагоны больше времени проводят в пути и очередях. В результате один зерновоз выполняет меньше рейсов, создавая фактический дефицит подвижного состава.
Риск особенно актуален на фоне нового урожая. За первое полугодие 2026 года по железной дороге было перевезено 17,36 млн тонн зерновых, на 17,8% больше, чем в прошлом году. В то же время после ограничения морской логистики ситуация резко изменилась: в августе объем перевозки зерновых на экспорт по железной дороге сократился на 72% по сравнению с июлем.
Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько активно зерновые грузы будут ориентироваться на альтернативные маршруты. Если экспорт остается низким, спрос на зерновозы может быть ограничен. Однако в случае увеличения отгрузок через Дунай и западные переходы более длинный оборот вагонов, очереди на границе и перегрузка инфраструктуры могут быстро сократить фактически доступный парк.
По материалам:
ukragroconsult
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