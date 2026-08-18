Украинские дроны практически полностью парализовали экспорт российского зерна Сегодня 09:44 — Аграрный рынок

российский зерновой экспорт практически полностью остановлен из-за украинских ударов по портам Азовского и Черного морей, пишет The Moscow Times .

На прошлой неделе из-за украинских «санкций» остановились все три зерновых терминала порта Новороссийска на Черном море. Через них Москва суммарно отправляла на экспорт около 25 млн тонн зерна ежегодно.

В конце июля также прекратил работу зерновой терминал в Тамани. Еще за несколько недель до этого страна-агрессор приостановила судоходство через Керченский пролив. Через заблокированные порты Азовского моря Кремль экспортировал около 40% зерна.

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Сейчас практически весь российский зерновой экспорт через Азово-Черноморский бассейн стоит, говорят местные аналитики. В строю остался только самый маленький из глубоководных терминалов — порт Туапсе. На Азово-Черноморские порты в прошлом сезоне приходилось 88% всех морских отгрузок зерна из рф — 46,3 миллиона тонн, из которых 29 миллионов тонн из терминалов на Черном море.

Ожидается, что россия соберет хороший для себя урожай в 140 млн тонн, но продать его не сможет. Внутренние цены на зерно продолжают падать — пшеница 4 класса (среднего качества) уже потеряла 20% своей стоимости. российским аграриям обещают массовые банкротства. Главные последствия россияне ощутят уже в следующем сезоне, поскольку у аграриев может не оказаться средств на посев озимых.

УНІАН По материалам:

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