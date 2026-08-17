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Дефицита продуктов нет: в Минагрополитики рассказали о ситуации после ударов

Аграрный рынок
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Наблюдаются временные сбои логистических путей
Наблюдаются временные сбои логистических путей
В Украине пока не наблюдается дефицита продовольствия из-за уничтожения отдельных распределительных центров. В то же время, до 40% потерянных мощностей можно относительно быстро заменить или восстановить.
Об этом во время общения с журналистами сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

Дефицита продовольствия нет

«Дефицита продовольствия в Украине нет. Да, есть временные сбои логистических путей, но когда мы посмотрим на балансы по любой из основных продукций, дефицита этого нет», — заверил Высоцкий.
По его словам, Минагрополитики также проводит еженедельный мониторинг цен. Предварительно министерство не видит резких изменений в стоимости основных продуктов, в частности в Киеве.

Правительство ищет замену уничтоженным складам

В то же время, правительство работает над поиском резервных складских помещений для замещения уничтоженных распределительных центров. Речь идет, в частности, об объектах государственной и коммунальной собственности.
Также рассматривается вариант использования логистики с колес, чтобы обеспечивать поставки продукции без длительного хранения в крупных распределительных центрах.
«На сегодняшний день выглядит так, что в пределах до 40% можно заменить сравнительно быстро. Понятно, что такие объемы сделать быстро очень сложно. Но около 30−40% можно релоцировать или восстановить достаточно быстро», — отметил министр.
По его словам, часть дополнительных логистических затрат неизбежна, однако они не должны привести к росту цен на десятки процентов. Минагрополитики продолжит анализировать ситуацию с ценами и доступностью продовольствия.
По материалам:
Укрінформ
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