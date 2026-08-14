Обновлен прогноз для украинского зерна Сегодня 06:45 — Аграрный рынок

Обновлен прогноз для украинского зерна

Министерство сельского хозяйства США повысило прогноз производства зерна в Украине в 2026/2027 маркетинговом году на 3,7 млн тонн, а экспортный прогноз снизило на 2,2 млн тонн.

Об этом говорится в августовском отчете USDA.

Прогноз производства пшеницы вырос на 1,4 млн тонн по сравнению с июльским отчетом — до 25,4 млн тонн, фуражного зерна — на 2,31 млн тонн, до 38,59 млн тонн, из которых кукурузы — на 1,8 млн тонн, до 31,8 млн тонн.

В то же время прогноз экспорта пшеницы из Украины на этот маркетинговый год американцы снизили на 1 млн тонн — до 13,5 млн тонн, фуражного зерна — на 1,21 млн тонн, до 24,27 млн ​​тонн, в том числе кукурузы — на 1,0 млн тонн, до 22,0 млн тонн.

По оценкам ведомства, почти вся разница между увеличенным урожаем и уменьшенным экспортом осядет в переходных запасах этого МГ.

Оценку запасов пшеницы увеличили на 2,27 млн ​​тонн — до 4,80 млн тонн, фуражного зерна — на 3,40 млн тонн, до 7,13 млн тонн, среди которого кукурузы — на 2,80 млн тонн, до 4,86 ​​млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы из россии также упал на 1,5 млн тонн — до 46,0 млн тонн, фуражного зерна — на 0,4 млн тонн, до 7,58 млн тонн, в том числе кукурузы — на 0,2 млн тонн, до 3,8 млн тонн.

Объемы мировой торговли пшеницей снизили на 0,3 млн. тонн до 212,7 млн. тонн. Такое незначительное снижение прогноза связано с тем, что сокращение экспорта из Украины и россии частично компенсировали Канада и Казахстан.

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