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Цены на черноморскую пшеницу упали до минимума за 13 месяцев

Аграрный рынок
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Цены на черноморскую пшеницу упали до минимума за 13 месяцев
Цены на черноморскую пшеницу упали до минимума за 13 месяцев
Бенчмарк Platts Milling Wheat Marker (ценовой индикатор черноморской продовольственной пшеницы) для сентябрьских поставок опустился до $225,5/т FOB, что стало самым низким уровнем с июня 2025 года.
Несмотря на резкое обострение ситуации в Черном море и перебои с экспортом, рынок остается под давлением слабого спроса со стороны импортеров.
В последние недели количество судоходов в украинские и российские порты резко сократилось из-за атак на портовую инфраструктуру и судоходство.
По словам участников рынка, покупателей на условиях FOB практически нет, а судовладельцы не желают заходить в порты Украины и россию из-за высоких рисков. Часть поставок переориентируется на альтернативные маршруты, однако это не компенсирует потерю традиционных экспортных потоков.
Дополнительное давление на рынок создает начало нового маркетингового сезона. Несмотря на большой урожай пшеницы в Черноморском регионе, экспортеры не могут в полной мере воспользоваться им из-за логистических ограничений. Как следствие, продавцы вынуждены снижать ценовые предложения, пытаясь стимулировать спрос.
В глубоководных портах Украины — Южном, Одессе и Черноморске — покупатели на условиях FOB практически отсутствуют.
Торговая активность частично переместилась в дунайские порты Измаил и Рени, однако перевозки там сдерживаются ограниченной осадкой судов из-за низкого уровня воды на Дунае. В то же время, украинская пшеница с содержанием белка 11,5% отгружалась в Египет небольшими судами по $265/т, тогда как стоимость фрахта достигала $60/т.
На ключевых рынках сбыта ситуация не способствует активизации торговли. Турция после рекордного собственного урожая почти не нуждается в импортной пшенице, за исключением высокопротеиновых партий. Египет в июле импортировал лишь 306 тыс. тонн пшеницы, что на 57,6% меньше, чем годом ранее, из-за достаточных запасов, перебоев с поставками из Черноморского региона и высоких логистических затрат.
На рынке Румынии и Болгарии ситуация отличается. В июле пшеница FOB из этих стран торговалась в среднем с премией $21,76/т к украинской и российской из-за активного выполнения экспортных контрактов и тендеров. В то же время трейдеры сообщают о беспокойстве о качестве нового урожая — по оценкам участников рынка, 40−50% собранной пшеницы может соответствовать только фуражным кондициям, что ограничивает предложение продовольственного зерна.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что сочетание слабого спроса, дорогостоящего фрахта и нарушение традиционных экспортных маршрутов продолжает оказывать давление на черноморский рынок.
Несмотря на высокие риски безопасности и перебои с экспортом, именно низкая активность покупателей остается ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора Platts.
По материалам:
ukragroconsult
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