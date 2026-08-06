Цены на черноморскую пшеницу упали до минимума за 13 месяцев Вчера 21:38 — Аграрный рынок

Цены на черноморскую пшеницу упали до минимума за 13 месяцев

Бенчмарк Platts Milling Wheat Marker (ценовой индикатор черноморской продовольственной пшеницы) для сентябрьских поставок опустился до $225,5/т FOB, что стало самым низким уровнем с июня 2025 года.

Несмотря на резкое обострение ситуации в Черном море и перебои с экспортом, рынок остается под давлением слабого спроса со стороны импортеров.

В последние недели количество судоходов в украинские и российские порты резко сократилось из-за атак на портовую инфраструктуру и судоходство.

По словам участников рынка, покупателей на условиях FOB практически нет, а судовладельцы не желают заходить в порты Украины и россию из-за высоких рисков. Часть поставок переориентируется на альтернативные маршруты, однако это не компенсирует потерю традиционных экспортных потоков.

Дополнительное давление на рынок создает начало нового маркетингового сезона. Несмотря на большой урожай пшеницы в Черноморском регионе, экспортеры не могут в полной мере воспользоваться им из-за логистических ограничений. Как следствие, продавцы вынуждены снижать ценовые предложения, пытаясь стимулировать спрос.

В глубоководных портах Украины — Южном, Одессе и Черноморске — покупатели на условиях FOB практически отсутствуют.

Торговая активность частично переместилась в дунайские порты Измаил и Рени, однако перевозки там сдерживаются ограниченной осадкой судов из-за низкого уровня воды на Дунае. В то же время, украинская пшеница с содержанием белка 11,5% отгружалась в Египет небольшими судами по $265/т, тогда как стоимость фрахта достигала $60/т.

На ключевых рынках сбыта ситуация не способствует активизации торговли. Турция после рекордного собственного урожая почти не нуждается в импортной пшенице, за исключением высокопротеиновых партий. Египет в июле импортировал лишь 306 тыс. тонн пшеницы, что на 57,6% меньше, чем годом ранее, из-за достаточных запасов, перебоев с поставками из Черноморского региона и высоких логистических затрат.

На рынке Румынии и Болгарии ситуация отличается. В июле пшеница FOB из этих стран торговалась в среднем с премией $21,76/т к украинской и российской из-за активного выполнения экспортных контрактов и тендеров. В то же время трейдеры сообщают о беспокойстве о качестве нового урожая — по оценкам участников рынка, 40−50% собранной пшеницы может соответствовать только фуражным кондициям, что ограничивает предложение продовольственного зерна.

Мнения экспертов

Аналитики отмечают, что сочетание слабого спроса, дорогостоящего фрахта и нарушение традиционных экспортных маршрутов продолжает оказывать давление на черноморский рынок.

Несмотря на высокие риски безопасности и перебои с экспортом, именно низкая активность покупателей остается ключевым фактором, определяющим динамику ценового индикатора Platts.

ukragroconsult По материалам:

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