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ЕС готов финансировать развитие украинских сел, но выдвигает условие

Аграрный рынок
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ЕС готов финансировать развитие украинских сел, но выдвигает условие
ЕС готов финансировать развитие украинских сел, но выдвигает условие
Украина может привлечь от Европейского Союза грантовое финансирование не только для фермерских хозяйств, но и для развития сельской инфраструктуры — от школ и детсадов до медицинских учреждений. Одним из ключевых условий получения таких средств является создание прозрачной системы их распределения и контроля.
Об этом заявил народный депутат Украины, глава общественной организации «Неделимая Украина» Дмитрий Костюк.
По его словам, европейская поддержка предусматривает два отдельных направления.
Первое — гранты для аграрного бизнеса, которые будут дополнять действующие государственные программы поддержки фермеров.
Второе — финансирование непосредственно для развития сельских территорий.
«Есть две разные истории. Первая — это поддержка фермерских хозяйств, фактически аналог тех программ господдержки, которые уже работают в Украине. Вторая, и она сверхважная, — это проекты именно для людей, для крестьян, потому что фермерское хозяйство и село — это совсем разные вещи», — подчеркнул Костюк.
Он пояснил, что сегодня развитие многих сел фактически финансируют местные предприятия, хотя это не их функция. В странах ЕС такие проекты реализуются за счет европейских фондов.
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По словам депутата, деньги могут направляться на строительство и модернизацию детских садов, школ, больниц, закупку медицинского оборудования и другие местные проекты, однако для этого Украина должна выполнить требования европейских партнеров по прозрачности.
«Европейцы хотят, чтобы мы создали отдельную структуру по аналогии с работающими в Европейском Союзе. Там должно быть большое представительство международных партнеров, чтобы они контролировали процесс, видели, куда выделяются денежные средства, и чтобы работали прозрачные механизмы», — сказал он.
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Костюк отметил, что создание такой системы — одно из требований ЕС в рамках евроинтеграции аграрного сектора. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе украинская сторона представила европейским партнерам 27 тематических направлений развития агросектора, а ЕС подробно анализировал украинский рынок, особенно в сегментах, где Украина — среди мировых лидеров.
По словам депутата, дальнейшая интеграция в европейский рынок потребует от Украины не только адаптации правил, но и поиска сфер, в которых украинский и европейский агросекторы смогут выступать партнерами, а не конкурентами.
Ранее Mind писал, что релоцированный бизнес может получить кредиты под 2−3%: в Ощадбанке рассказали о поддержке предпринимателей. На UIC Юлия Жуланова сообщила, что банк уже помог почти 30 предприятиям переехать и возобновить работу.
По материалам:
Mind
Аграрии
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