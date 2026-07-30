ЕС готов финансировать развитие украинских сел, но выдвигает условие Сегодня 13:23 — Аграрный рынок

ЕС готов финансировать развитие украинских сел, но выдвигает условие

Украина может привлечь от Европейского Союза грантовое финансирование не только для фермерских хозяйств, но и для развития сельской инфраструктуры — от школ и детсадов до медицинских учреждений. Одним из ключевых условий получения таких средств является создание прозрачной системы их распределения и контроля.

Об этом заявил народный депутат Украины, глава общественной организации «Неделимая Украина» Дмитрий Костюк.

По его словам, европейская поддержка предусматривает два отдельных направления.

Первое — гранты для аграрного бизнеса, которые будут дополнять действующие государственные программы поддержки фермеров.

Второе — финансирование непосредственно для развития сельских территорий.

«Есть две разные истории. Первая — это поддержка фермерских хозяйств, фактически аналог тех программ господдержки, которые уже работают в Украине. Вторая, и она сверхважная, — это проекты именно для людей, для крестьян, потому что фермерское хозяйство и село — это совсем разные вещи», — подчеркнул Костюк.

Он пояснил, что сегодня развитие многих сел фактически финансируют местные предприятия, хотя это не их функция. В странах ЕС такие проекты реализуются за счет европейских фондов.

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По словам депутата, деньги могут направляться на строительство и модернизацию детских садов, школ, больниц, закупку медицинского оборудования и другие местные проекты, однако для этого Украина должна выполнить требования европейских партнеров по прозрачности.

«Европейцы хотят, чтобы мы создали отдельную структуру по аналогии с работающими в Европейском Союзе. Там должно быть большое представительство международных партнеров, чтобы они контролировали процесс, видели, куда выделяются денежные средства, и чтобы работали прозрачные механизмы», — сказал он.

Костюк отметил, что создание такой системы — одно из требований ЕС в рамках евроинтеграции аграрного сектора. Он также рассказал, что во время переговоров в Брюсселе украинская сторона представила европейским партнерам 27 тематических направлений развития агросектора, а ЕС подробно анализировал украинский рынок, особенно в сегментах, где Украина — среди мировых лидеров.

По словам депутата, дальнейшая интеграция в европейский рынок потребует от Украины не только адаптации правил, но и поиска сфер, в которых украинский и европейский агросекторы смогут выступать партнерами, а не конкурентами.

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Mind По материалам:

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