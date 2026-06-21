Прямые убытки украинского агросектора из-за войны превысили $11 млрд Сегодня 08:16 — Аграрный рынок

Украинский агросектор потерял более $11 млрд из-за российской агрессии

Украинские аграрии понесли прямые убытки на $11 млрд в результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий, сообщает Bloomberg.

Из общей суммы минимум $6,5 млрд приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, разрушение логистической инфраструктуры, в том числе зернохранилищ и элеваторов, а также похищенную или уничтоженную агропродукцию.

Ситуация в агросекторе существенно ухудшилась в конце 2025 года и начале 2026 года из-за активизации атак российских беспилотников на портовую и аграрную инфраструктуру.

Наибольшие потери в последние месяцы понесла портовая инфраструктура Одесской области.

«За первые несколько месяцев 2026 года порты Большой Одессы получили более 180 ударов — почти столько же, сколько за весь предыдущий год. В пиковые периоды это приводило к снижению экспортных мощностей на 20−30%, хотя в целом портовая инфраструктура демонстрирует высокую устойчивость», — отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, Украина продолжает документировать все факты причинения вреда экономике для дальнейшего взыскания репараций и привлечения государства-агрессора к финансовой и юридической ответственности на международном уровне.

Ранее Finance.ua писал , что общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов. В общую сумму входят потери как государства, так и частного сектора.

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