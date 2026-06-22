Аграрии получат компенсацию на удобрения и мелиорацию (сумма)

Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр.
«Это поможет уменьшить расходы аграриев и поддержит украинских производителей удобрений», — без уточнения заявила Свириденко.
Также правительство расширит поддержку мелиорации, увеличив максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей до 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях — до более 48 тыс. грн на гектар.
С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться.
К тому же правительство начало модернизацию оросительных систем в Одесской области. В частности, увеличило государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях до 80%.
Суммы компенсаций по мелиорации:
— До 30 000+ грн. на 1 га по всей территории Украины.
— До 48 000+ грн на 1 га для хозяйств, расположенных в прифронтовых регионах.
В середине июня первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию — 40% от стоимости украинской сельхозтехники.
Напомним, Украинские аграрии понесли прямые убытки на $11 млрд в результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны войны. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.
Наибольшие потери в последние месяцы понесла портовая инфраструктура Одесской области.