Аграрии получат компенсацию на удобрения и мелиорацию (сумма) Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Аграрии получат компенсацию на удобрения и мелиорацию (сумма)

19 июня 2026 года правительство объявило о начале работы программы по компенсации стоимости закупки украинских удобрений. Речь идет о комплексных удобрениях украинского происхождения.

Аграрии смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства — из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий.

Об этом в своем телеграмме канале сообщила премьер Юлия Свириденко.

Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр.

«Это поможет уменьшить расходы аграриев и поддержит украинских производителей удобрений», — без уточнения заявила Свириденко.

Также правительство расширит поддержку мелиорации, увеличив максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей до 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях — до более 48 тыс. грн на гектар.

С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться.

Читайте также Украина наращивает экспорт еще одной ягоды: где покупают больше всего

К тому же правительство начало модернизацию оросительных систем в Одесской области. В частности, увеличило государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях до 80%.

Суммы компенсаций по мелиорации:

— До 30 000+ грн. на 1 га по всей территории Украины.

— До 48 000+ грн на 1 га для хозяйств, расположенных в прифронтовых регионах.

В середине июня первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию — 40% от стоимости украинской сельхозтехники.

Напомним, Украинские аграрии понесли прямые убытки на $11 млрд в результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны войны. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Наибольшие потери в последние месяцы понесла портовая инфраструктура Одесской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.