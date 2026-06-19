Лучшие для урожаев: в каких областях Украины самые плодородные почвы Сегодня 07:14 — Аграрный рынок

Высокое среднее качество грунтов было зафиксировано только в двух областях

Украина известна своими черноземами — почвами с высоким уровнем гумуса, глубина которого местами достигает полутора метров. Впрочем, десятилетия экстенсивного сельского хозяйства в СССР и недостаточное удобрение почв после обретения независимости привели к уменьшению плодородия украинских земель.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Какие области Украины имеют самые плодородные почвы для сельского хозяйства. Инфографика: Слово и дело

Области с низким качеством грунтов

Согласно классификации Института охраны грунтов, низкое качество почв наблюдается в трех подконтрольных областях Украины: Сумской, Волынской и Житомирской.

Последние две области относятся к региону Полесья, куда также входит Ровенская область, лишь немного превышающая порог низкого качества почвы. Для Полесья характерна высокая кислотность почв и низкое содержание гумуса — в среднем 2,43%.

Сумщина когда-то была одной из самых плодородных областей Украины, однако в результате интенсивного хозяйства ее почвы все больше истощаются. По сравнению с предыдущим туром исследований именно в Сумской области оценка качества почвенного покрова упала больше всего.

Области со средним качеством грунтов

Именно к этой категории относится большинство областей Украины, поэтому Институт охраны почв различает среднее качество V класса (высшее) и VI класса (низшее). Эти два класса включают все области Украины, кроме вышеупомянутых областей Полесья и Сумщины, а также Кировоградской и Харьковской областей, имеющих почвы высокого качества.

В то же время почвы отличаются как происхождением, так и свойствами. К примеру, Винницкая, Черниговская и Закарпатская области имеют высокую долю кислых почв, тогда как Запорожская, Одесская, Херсонская и Николаевская области — щелочных почв. Это влияет на то, какие культуры лучше растут в этих регионах.

Также варьируется насыщение фосфором: от 56 мг/кг почвы в Черновицкой области до 176 мг/кг в Херсонской области. Анализ свидетельствует, что в целом по Украине уменьшается концентрация фосфора в сельскохозяйственных почвах — равно как и калия, другого важного для аграриев минерала.

В Одесской, Черкасской и Запорожской областях наблюдается самый большой дефицит гумуса — 810, 760 и 630 килограммов на гектар соответственно. Причина — недостаточное удобрение земель минеральными удобрениями и органическими остатками.

Области с высоким качеством грунтов

Высокое среднее качество грунтов было зафиксировано только в двух областях — Кировоградской и Харьковской. При этом в Кировоградской области один из наименьших объемов внесенных органических удобрений, а также уменьшается доля цинка.

В Харьковской области — наибольшее содержание гумуса в почвах: 4,3%. Однако и здесь наблюдается падение части фосфора и калия. Как отмечают специалисты Института, для увеличения уровня гумуса в украинских почвах, прежде всего, необходимо вносить органические удобрения — в частности торф.

Слово і Діло По материалам:

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