USDA снизило оценку конечных запасов пшеницы в Украине на 2 млн тонн Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

USDA снизило оценку конечных запасов пшеницы в Украине на 2 млн тонн

Согласно июньскому прогнозу USDA, мировое производство пшеницы в 2026/27 МГ составит 820,06 млн т, что на 1 млн т больше по сравнению с майской оценкой.

Мировой экспорт оценивается в 211,95 млн т (+0,25 млн т), а конечные запасы — в 275,42 млн т (+0,38 млн т).

Об этом говорится в отчете министерства.

Для Украины USDA повысило прогноз производства пшеницы в новом сезоне до 23,5 млн т против 23 млн т в мае. Оценку экспорта также увеличили до 14 млн т против 13 млн т. В то же время прогноз конечных запасов был снижен до 2,53 млн т с 4,53 млн т в мае.

Для США USDA несколько снизило прогноз производства пшеницы — до 42,01 млн т против 42,49 млн т. Экспорт остался на уровне 21,09 млн т, а оценку конечных запасов сократили до 20,25 млн т с 20,74 млн т.

Прогноз для основных экспортеров пшеницы на 2026/27 МГ:

Для Китая USDA оставило без изменений прогноз производства пшеницы на уровне 141 млн т. Импорт оценивается в 6 млн т, конечные запасы — в 120,85 млн т.

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