USDA снизило оценку конечных запасов пшеницы в Украине на 2 млн тонн

Для Украины USDA повысило прогноз производства пшеницы в новом сезоне до 23,5 млн т против 23 млн т в мае. Оценку экспорта также увеличили до 14 млн т против 13 млн т. В то же время прогноз конечных запасов был снижен до 2,53 млн т с 4,53 млн т в мае.
Для США USDA несколько снизило прогноз производства пшеницы — до 42,01 млн т против 42,49 млн т. Экспорт остался на уровне 21,09 млн т, а оценку конечных запасов сократили до 20,25 млн т с 20,74 млн т.
Прогноз для основных экспортеров пшеницы на 2026/27 МГ:
Для Китая USDA оставило без изменений прогноз производства пшеницы на уровне 141 млн т. Импорт оценивается в 6 млн т, конечные запасы — в 120,85 млн т.