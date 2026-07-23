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Аномальная жара в Европе уничтожила урожай зерновых на сумму свыше €2 млрд

Аграрный рынок
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Июньская волна жары в Европе привела к потере более 2 млрд евро от стоимости урожая зерновых культур. Наибольшие убытки понесли сельскохозяйственные секторы Франции и Венгрии.
Об этом сообщает Financial Times.
В течение четырех недель после волны жары прогнозы по производству зерна в ЕС и Великобритании были сокращены почти на 9 млн тонн. По оценкам ECIU, потери составляют около 2,1 млрд евро в национальных ценах на пшеницу, ячмень, кукурузу и другие культуры (или около 5% от оценочной стоимости производства 2025 года).
Жара нанесла удар по пшенице в критический период формирования зерна в центральной и южной Франции, южной Германии, Австрии, Польше и Венгрии. При этом яровой ячмень пострадал сильнее озимого. В аномально жарком июне в Западной Европе температура была на 3 °C выше среднего показателя 1991−2020 годов. Во Франции столбики термометров превышали 43 °C, а в Венгрии — 40 °C.

Сокращение урожая кукурузы и последствия для рынка

Около половины общего сокращения прогноза урожая в Европе пришлось на кукурузу, которая используется преимущественно для кормов скоту. Из-за жары во время цветения во Франции и Венгрии Coceral снизила прогноз урожая кукурузы в ЕС и Великобритании с 57,2 млн тонн до 52,7 млн ​​тонн.
Поскольку ЕС — нетто-импортер кукурузы в неурожайные годы, этот дефицит может увеличить спрос на поставки от внешних поставщиков, в частности из Украины и Бразилии. Меньший французский урожай также может снизить объемы пшеницы, доступной для экспорта в Африку, а более высокие затраты на корма в скором времени ощутят производители животноводческой продукции.
Больше всего от жары пострадали такие страны:
  • Франция: понесла почти половину от общего ущерба — прогноз урожая уменьшен на 4,1 млн тонн (около €891 млн). Основное падение пришлось на кукурузу — на 3,35 млн тонн (до 9,4 млн тонн), что ниже показателей засухи 2022 года;
  • Венгрия: прогноз сократился на 2,4 млн. тонн (около €444 млн.);
  • Испания: потеряла 1,4 млн тонн (€276 млн);
  • Германия прогноз снизился на 1,4 млн тонн (€233 млн).
Благодаря тому, что в Болгарии, Румынии, Италии и Финляндии прогнозы урожая несколько повысили, итоговые потери европейского производства составляют около €1,79 млрд.
По материалам:
Діло
АгрорынокЕС
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