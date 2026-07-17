Садоводы смогут получить гранты до 10 тыс. евро на развитие бизнеса Сегодня 21:31 — Аграрный рынок

Украинские садоводы смогут привлечь до 10 000 евро грантовых средств и списать до 20% остатка по кредитам благодаря новой совместной инициативе Ощадбанка и Федерального правительства Германии. Программа направлена ​​на модернизацию малых и средних хозяйств.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Инициатива рассчитана на поддержку малых и средних хозяйств, составляющих более 70% всех агропроизводителей страны. Агропромышленный комплекс обеспечивает 17−19% валового внутреннего продукта и формирует 41% общего экспорта.

«Программа „Зеленое фермерство в области садоводства“ даст украинским садоводам дополнительные возможности для модернизации производства и развития своих хозяйств», — отметила член правления Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая. Она также сообщила, что в настоящее время кредитный портфель финучреждения в агросекторе превышает 17,7 млрд. грн.

В рамках этой программы украинские предприниматели имеют возможность получить следующие виды финансовой поддержки:

безвозвратный грант в размере до €10 тыс.;

компенсацию за счет гранта до 20% от остатка основной суммы полученного кредита;

финансирование инвестиционных проектов сроком до 5 лет, в частности через государственную программу «Доступные кредиты 5−7-9%».

Подать заявку на участие необходимо в течение 30 календарных дней с момента официального старта программы. Официальный старт программы намечен на 22 июля 2026 года.

Проект финансируется и реализуется в рамках международной программы «Подготовка стран Восточного партнерства к Европейскому зеленому курсу (PROGRESS)», действующей от имени Международной климатической инициативы Федерального правительства Германии.

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