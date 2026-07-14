Польша не будет отменять запрет на импорт украинской агропродукции Сегодня 10:15 — Аграрный рынок

Польша не будет отменять запрет на импорт украинской агропродукции

Польша в настоящее время не видит возможности отмены одностороннего запрета на импорт отдельных видов украинской агропродукции, поскольку, по мнению Варшавы, это могло бы навредить польскому аграрному рынку и местным производителям.

Об этом в понедельник в Брюсселе заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Адам Новак.

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«Мы не видим возможности отмены этих решений, то есть одностороннего запрета, который мы ввели, поскольку это было бы неблагоприятным для польского аграрного рынка, польских фермеров и, что самое важное, по нашему мнению, также для потребителей», — отметил Новак.

Он подчеркнул, что Украина получила либерализованный доступ к рынку Евросоюза без необходимости выполнения части требований и стандартов, которые должны соблюдаться польскими аграриями.

Замминистра сообщил, что во время недавнего визита в Польшу еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Кристофа Гансена польская сторона четко донесла свою позицию относительно необходимости сохранения действующих механизмов защиты рынка.

«Мы четко сигнализировали, что не видим возможности отмены этого механизма, поскольку такая либерализация торговли невыгодна для Польши. Это единственный способ стабилизировать польский аграрный рынок», — подчеркнул Новак.

Польша вместе с несколькими другими странами ЕС в 2023 г. ввела односторонние ограничения на импорт отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции, аргументируя это необходимостью защиты собственных фермеров от дестабилизации внутреннего рынка.

Об этом отметила Александра Авраменко. Ранее мы писали , что сегодня существует определенное нагнетание в фермерских кругах Европейского союза по поводу того, как Украина будет заходить в ЕС и как Украина будет получать дотации.Об этом отметила Александра Авраменко.

«Совместная аграрная политика ЕС меняется, но в то же время много манипуляций с цифрами. Когда другие государства присоединялись к ЕС, для них увеличивался размер общей аграрной политики. Почему всегда говорят, когда Украина присоединится, она обязательно заберет чью-то долю? — спрашивает эксперт. — Так же было когда другие присоединявшиеся страны и Польша тому свидетель, у нее был переходный период в получении дотаций. Это логично, что Украина так же будет заходить в ЕС — бюджет будет увеличен».

ukragroconsult По материалам:

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