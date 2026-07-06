Украина внедряет европейскую модель агроподдержки: анбандлинг и доступ к фондам ЕС Сегодня 21:23 — Казна и Политика

Украина внедряет европейскую модель агроподдержки: анбандлинг и доступ к фондам ЕС

С 1 июля 2026 года в Украине начался важный этап реформирования системы государственной поддержки аграрного сектора. Теперь функции Выплатного агентства официально перешли в Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств (Укргосфонд), который будет работать как бюджетное учреждение согласно распоряжению Кабинета Министров № 1526-р от 31 декабря 2025 года.

Это изменение стало малозаметным для большинства фермеров, однако именно оно будет определять порядок будущего распределения дотаций в сельском хозяйстве.

Об этом рассказывает AgroReview

В основе новой системы лежит принцип «анбандлинга» — четкого разделения функций между органами, формирующими политику, и осуществляющими операционную деятельность. Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства остается ответственным за разработку аграрной политики, а Укргосфонд теперь будет заниматься приемом заявок, проведением выплат и мониторингом использования денежных средств.

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Такой подход является одним из ключевых требований Европейского Союза для получения аккредитации в Европейской комиссии и дальнейшего доступа к финансовым инструментам Общей аграрной политики.

«Назначение Выплатного агентства открывает практический этап внедрения в Украине европейской модели государственной поддержки сельского хозяйства».

Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык, подчеркнув, что новая система приблизит Украину к стандартам ЕС в сфере поддержки аграриев.

Подготовка к доступу к фондам ЕС

Полноценный запуск новой модели ожидается не раньше 2027 года. По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, у команды есть задача завершить создание агентства до конца 2026 года, пройти процедуру аккредитации и начать работу по европейским стандартам уже в 2027 году. Причина отсрочки состоит в бюджетных принципах ЕС: финансирование происходит в рамках многолетних финансовых циклов, а следующий цикл стартует только с 2028 года.

У Украины есть ключевая задача — обеспечить полную готовность инфраструктуры к началу нового бюджетного периода ЕС. В противном случае, упущенный шанс будет означать отсрочку участия еще на пять-семь лет, пока не начнется новый цикл финансирования.

Новое Выплатное агентство будет администрировать как государственные, так и европейские средства в единой системе, отвечающей требованиям прозрачности, контроля и подотчетности.

Для аграриев ближайшие месяцы станут решающими для адаптации к новым правилам: сейчас формируются нормативные документы и определяются конкретные процедуры подачи заявок. Фермерским хозяйствам рекомендуется внимательно следить за разъяснениями Министерства экономики о внедрении новой системы поддержки.

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