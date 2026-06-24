Где наибольший рост и сокращение с/х производства в Украине — Госстат (инфографика) Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Где наибольший рост и сокращение с/х производства в Украине — Госстат (инфографика)

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2026 года увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как по итогам четырех месяцев рост составил 1,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Положительная динамика была обеспечена исключительно отраслью животноводства, поскольку данные по растениеводству до июня традиционно не формируются.

Основным фактором роста остались сельскохозяйственные предприятия, которые по итогам пяти месяцев нарастили производство на 10,9%.

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В хозяйствах населения спад производства снизился до 15,3% по сравнению с 15,7% по результатам четырех месяцев.

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Наибольшее сокращение в частном секторе

Наблюдалось в Донецкой (66,2%), Тернопольской (39,2%), Закарпатской (26,1%) и Запорожской (28,0%) областях.

Рост производства в хозяйствах населения был зафиксирован только в Киевской области (на 0,9%).

Как сообщалось, по итогам 2025 года сельхозпроизводство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с 2024 годом.

$11 млрд в результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны. Об этом Напомним, Украинские аграрии понесли прямые убытки нав результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий

Из общей суммы минимум $6,5 млрд приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, разрушение логистической инфраструктуры, в том числе зернохранилищ и элеваторов, а также похищенную или уничтоженную агропродукцию.

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