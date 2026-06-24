Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае 2026 года увеличился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в то время как по итогам четырех месяцев рост составил 1,7%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Положительная динамика была обеспечена исключительно отраслью животноводства, поскольку данные по растениеводству до июня традиционно не формируются.
Основным фактором роста остались сельскохозяйственные предприятия, которые по итогам пяти месяцев нарастили производство на 10,9%.
В хозяйствах населения спад производства снизился до 15,3% по сравнению с 15,7% по результатам четырех месяцев.
Напомним, Украинские аграрии понесли прямые убытки на $11 млрд в результате российской агрессии. Общие потери агросектора Украины значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Высоцкий
Из общей суммы минимум $6,5 млрд приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, разрушение логистической инфраструктуры, в том числе зернохранилищ и элеваторов, а также похищенную или уничтоженную агропродукцию.