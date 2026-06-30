Гармонизация аграрного законодательства с нормами ЕС: какое направление самое сложное Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Гармонизация аграрного законодательства с нормами ЕС: какое направление самое сложное

Внедрение прозрачного регулирования ГМО и выполнения требований Нитратной директивы ЕС не создадут критических вызовов для большинства производителей.

В то же время, самым сложным направлением станет обновление правил в сфере средств защиты растений, которое коснется около 40% сельхозугодий Украины.

Об этом сообщает сайт Аграрии вместе с ссылкой на сайт Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Внедрение прозрачного регулирования ГМО и выполнения требований Нитратной директивы ЕС не создадут критических вызовов для большинства производителей. В то же время, самым сложным направлением станет обновление правил в сфере средств защиты растений (СЗР), которое коснется около 40% сельскохозяйственных угодий страны.

Об этом заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в ходе доклада «Евроинтеграция агросектора: вызовы и барьеры на пути Украины в ЕС». Выступление состоялось на аграрном форуме на Волыни, организованном по случаю открытия нового семенного завода.

Украина активно готовится к переговорам по аграрному кластеру в рамках процесса вступления в Европейский Союз. По словам Тараса Высоцкого, несмотря на тактические трудности переходного периода, глобальная гармонизация с законодательством ЕС является стратегическим выигрышем для страны. Речь идет не об установлении новых ограничений, а о масштабной модернизации отрасли. В частности, украинские потребители получат более высокое качество и безопасность продуктов по принципу прослеживаемости «от поля до стола», а внедрение европейских экостандартов защитит окружающую среду. Для бизнеса работа по правилам ЕС, как отметил чиновник, является «золотым билетом» на премиальные рынки.

Одним из первых этапов адаптации станет внедрение нового законодательства о регулировании обращения генетически модифицированных организмов. Закон, который вступит в силу в сентябре 2026 г., должен обеспечить прозрачные правила функционирования рынка ГМО, вывести эту сферу из «серой зоны» и создать действенную систему государственного контроля.

По словам Тараса Высоцкого, Украина достаточно легко сможет выполнить требования Нитратной директивы ЕС и внедрить стандарты благополучия животных. Уровень использования минеральных удобрений в Украине сегодня ниже, чем в большинстве государств Европейского Союза, а требования к гуманному обращению с животными уже в значительной степени интегрированы в производственные практики.

«У нас около 10 миллионов гектаров, то есть 40% площадей, где применяются средства защиты растений, которые запрещены в Европейском Союзе. Это не значит, что они вредны или плохи — просто мы с ЕС шли по разным технологическим путям. Сейчас нам нужно вместе сформировать внутреннюю позицию и обязательно найти консенсус в парламенте. Компаниям необходимо отслеживать этот процесс и подключаться к обсуждению, чтобы наше финальное решение потом не стало для рынка сюрпризом», — отметил Тарас Высоцкий.

В сообщении также отмечено, что основной законопроект по приближению украинского законодательства в сфере СВР к европейским нормам проходит регистрацию в Верховной Раде и в ближайшие дни будет открыт для ознакомления и дальнейшего общественного обсуждения.

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