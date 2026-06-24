Когда не нужно платить налоги с унаследованного участка земли (разъяснение ГНС) Сегодня 13:03 — Личные финансы

Когда не нужно платить налоги с унаследованного участка земли (разъяснение ГНС)

В Государственной Налоговой службе рассказали , когда не нужно платить налоги с унаследованного участка земли.

Так что если вы получили земельный участок по наследству и планируете его продать, в некоторых случаях доход от такой продажи не облагается налогом, пишет ГНС.

Налоговым кодексом Украины предусмотрена льгота.

Налоги не уплачиваются, если одновременно выполняются два условия:

продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года;

площадь участка не превышает нормы безвозмездной передачи, определенных земельным законодательством.

Важно

Для наследуемого земельного участка не применяется требование о нахождении в собственности более 3 лет. То есть, продать ее можно сразу после оформления права собственности и при наличии оснований воспользоваться налоговой льготой.

Льгота распространяется, на земельные участки:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;

для садоводства — до 0,12 гектара;

для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;

для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

Пример

Гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 тыс. гривен.

Поскольку площадь участка не превышает установленную норму в 2 гектара, а продажа происходит впервые в течение года, доход от продажи не облагается налогом. Продавец получает всю сумму.

Когда налоги платить нужно

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, доход от продажи облагается налогом:

налог на доходы физических лиц — 5%;

военный сбор — 5%.

Также следует учитывать количество сделок по продаже недвижимости в течение года. Если продается второй объект недвижимости, порядок налогообложения может отличаться.

ГНС рекомендует перед заключением договора купли-продажи рекомендует проверить площадь земельного участка и условия применения налоговых льгот. Это поможет заранее определить, возникнет ли обязанность по уплате налогов и какова будет их сумма.

Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрей Мартын объяснил причины удорожания и можно ли считать нынешнюю цену обоснованной. Напомним, несмотря на войну и экономические риски, спрос на сельскохозяйственные участки в Украине не исчезает, а цены продолжают расти. В 2026 году средняя стоимость гектара составила 75,1 тыс. грн, что стало одним из самых высоких показателей на рынке земли.Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Андрей Мартын объяснил причины удорожания и можно ли считать нынешнюю цену обоснованной.

Комментируя нынешний уровень цен, эксперт отметил, что он отражает реальное состояние рынка и фактически договоренности между продавцами и покупателями.

«Любая цена, которую готов оплатить покупатель и за которую готов продать продавец, обоснованная. Мы живем в условиях рыночной экономики, эту цену никто не навязывает и не диктует. Это средняя цена по реальным транзакциям, заключаемым людьми и покупателями участков», — добавил он.

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