В мае госдолг вернулся к уменьшению Сегодня 16:12 — Казна и Политика

В мае госдолг вернулся к уменьшению

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, или на 1,33 млрд долларов, до 210,67 млрд долларов.

Об этом говорится в данных Министерства финансов

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 9325,55 млрд. гривен, или 210,67 млрд. долларов, против 9345,51 млрд. гривен, или 212 млрд. долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 9064,5 млрд. гривен (204,68 млрд. долларов) против 9086,15 млрд. гривен (206,12 млрд. долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился со 160,66 млрд долларов до 159,85 млрд долларов.

Прямой внутренний долг уменьшился в гривневом эквиваленте с 2003,73 млрд. гривен до 1988,90 млрд. гривен (в долларовом эквиваленте уменьшился с 45,45 млрд. долларов до 44,93 млрд. долларов).

Гарантированный государством долг на конец отчетного периода составил 261,05 млрд. гривен, или 5,90 млрд. долларов.

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