0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша рассекретит данные о военной помощи Украине за 2022−2026 годы

Казна и Политика
1
Контрразведка проверит возможное разглашение информации
Контрразведка проверит возможное разглашение информации
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить информацию о военной помощи Украине, предоставленную в 2022—2026 годах, а также провести проверку возможного разглашения государственной тайны.
Об этом он написал в соцсети Х.

Решение было принято после консультаций с премьером

По словам Косиняка-Камыша, соответствующее решение было принято после консультаций с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Министр отметил, что процесс передачи военной техники Украине начался при предыдущем правительстве под руководством тогдашнего министра обороны Мариуша Блащака. Он также подчеркнул, что о каждой передаче вооружения информировали президента страны — ныне Кароля Навроцкого, а раньше Анджея Дуду.

Контрразведка проверит возможное разглашение информации

Кроме рассекречивания данных о военной помощи глава Минобороны Польши поручил Службе военной контрразведки проверить обстоятельства возможного разглашения государственной тайны.
По его словам, ведомство должно установить, кто мог быть причастен к умышленному раскрытию секретной информации.
Косиняк-Камыш заявил, что в условиях войны вблизи польских границ любые действия, противоречащие государственным интересам страны, могут представлять угрозу безопасности граждан. Он также отметил, что ответственность за такие действия будут нести все причастные вне зависимости от наличия иммунитета.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems