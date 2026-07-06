Польша рассекретит данные о военной помощи Украине за 2022−2026 годы Сегодня 14:36 — Казна и Политика

Контрразведка проверит возможное разглашение информации

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поручил рассекретить информацию о военной помощи Украине, предоставленную в 2022—2026 годах, а также провести проверку возможного разглашения государственной тайны.

Об этом он написал в соцсети Х.

Po konsultacji z premierem @donaldtusk zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026.



Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd @pisorgpl z ministrem @mblaszczak na czele.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2026

Решение было принято после консультаций с премьером

По словам Косиняка-Камыша, соответствующее решение было принято после консультаций с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Министр отметил, что процесс передачи военной техники Украине начался при предыдущем правительстве под руководством тогдашнего министра обороны Мариуша Блащака. Он также подчеркнул, что о каждой передаче вооружения информировали президента страны — ныне Кароля Навроцкого, а раньше Анджея Дуду.

Контрразведка проверит возможное разглашение информации

Кроме рассекречивания данных о военной помощи глава Минобороны Польши поручил Службе военной контрразведки проверить обстоятельства возможного разглашения государственной тайны.

По его словам, ведомство должно установить, кто мог быть причастен к умышленному раскрытию секретной информации.

Косиняк-Камыш заявил, что в условиях войны вблизи польских границ любые действия, противоречащие государственным интересам страны, могут представлять угрозу безопасности граждан. Он также отметил, что ответственность за такие действия будут нести все причастные вне зависимости от наличия иммунитета.

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