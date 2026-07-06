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Экспорт металлов принес Украине $1,7 млрд

Казна и Политика
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Металлические изделия
Металлические изделия
1,7 млрд долларов получила Украина за экспорт металлов в текущем году. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и в 3,2 раза меньше, чем за тот же период до полномасштабного вторжения.
Об этом пишет Опендатабот.

Что говорят цифры

Нынешние доходы от экспорта металлов за 5 месяца почти такие же, как Украина заработала на металлургии в пиковый месяц 2021 года. В общей сложности накануне полномасштабный доход от продажи металлов за границу составлял около 1,3 млрд долларов в месяц.
Экспорт металлов принес Украине $1,7 млрд
В общей сложности 18,4 млрд долларов составил совокупный доход от экспорта металлов за более четырех лет полномасштабной войны. Для сравнения такие суммы Украина получала всего за один год от экспорта металлургической продукции в 2010—2012 годах. В это время на металлургию приходилась почти четверть всех экспортных поступлений от товаров и услуг.
Экспорт металлов принес Украине $1,7 млрд
В период с 2013 по 2021 год доля металлов оставалась стабильно высокой — в среднем, около 19% от общего экспорта. В текущем году доля металлов в структуре украинского экспорта сократилась до 7%.
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Если считать данные по экспорту непосредственно с начала полномасштабной войны, без учета января и февраля 2022 года, то самым успешным для металлургического экспорта за годы полномасштабной войны стал 2025 год — 4,7 млрд долларов получила Украина от продажи металлов за границу. Доля отрасли в общем экспорте товаров и услуг составила 9%.

Что может пойти не так

Аналитики отмечают, что ситуация для украинской металлургии может осложниться еще в ближайшие годы. Так, с 1 июля Евросоюз запустил новый режим защиты рынка стали: общий объем беспошлинного импорта будет почти вдвое сокращен, а на продукцию свыше квот будет действовать 50% пошлины.
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Параллельно вступает в силу механизм CBAM — так называемый углеродный налог на импорт продукции с высоким уровнем выбросов CO₂, в частности металлов. После завершения переходного периода украинские производители могут столкнуться с дополнительными затратами при экспорте в ЕС, который остается одним из ключевых рынков сбыта украинской металлургии.
Оба инструмента не связаны между собой, но работают в одном направлении — делают доступ к рынку ЕС более сложным и более дорогим для внешних поставщиков, в том числе и для Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкспортУкраинаБюджет
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