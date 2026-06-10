Металлургическая отрасль Украины — результаты за 5 месяцев 2026 года
- чугуна 2,88 млн т (99,4% по отношению к январю-маю 2025 г.);
- стали 2,86 млн т (93,9%);
- проката 2,34 млн т (93,3%).
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