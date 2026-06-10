Металлургическая отрасль Украины — результаты за 5 месяцев 2026 года Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех трех базовых секторах.

Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.

По данным ОП «Укрметаллургпром», в январе-мае 2026 года произведено:

чугуна 2,88 млн т (99,4% по отношению к январю-маю 2025 г.);

стали 2,86 млн т (93,9%);

проката 2,34 млн т (93,3%).

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