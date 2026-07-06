0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство ожидает 43 млрд грн от детенизации рынка труда

Казна и Политика
25
Трудовой кодекс должен сделать рынок труда более гибким и в то же время урегулированным.
Трудовой кодекс должен сделать рынок труда более гибким и в то же время урегулированным.
Детенизация рынка труда способна обеспечить около 43 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет каждый год.
Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».
Во время выступления министр призвал народных депутатов поддержать принятие нового Трудового кодекса Украины.

Правительство рассчитывает на поддержку нового Трудового кодекса

По словам Соболева, действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году и уже не отвечает современным потребностям рынка труда.
«В ближайших приоритетах мы очень просим поддержки по принятию Трудового кодекса. Действующий документ принят еще в 1971 году, он морально и функционально устарел. Новый кодекс устанавливает одинаковые правила для работников, работодателей, профсоюзов, инспекции труда и судей. заинтересованными сторонами», — сказал министр.
Место для вашей рекламы

Новые правила для работников и работодателей

Соболев подчеркнул, что развитие человеческого капитала остается одним из ключевых приоритетов правительства.
По его словам, обновленный Трудовой кодекс должен сделать рынок труда более гибким и в то же время урегулированным.
«Это позволит людям, в частности внутренне перемещенным лицам, легче находить работу, а работодателям — привлекать работников на условиях гибких трудовых контрактов», — отметил министр.

Цифровизация рынка труда

Кроме того, Министерство экономики работает над цифровизацией рынка труда. Для этого была запущена платформа «Горизонт», с помощью которой планируется привлечь к рынку труда около 100 тыс. человек.
Министр также сообщил, что правительство ожидает принятия дерегуляционных законопроектов и запуск первой крупной приватизации через прозрачную систему аукционов.

Что известно о новом Трудовом кодексе

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда.
Что изменяет документ:
  • Кодекс закрепляет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости;
  • количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы занятости, включая дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем;
  • электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным;
  • вводится прозрачный механизм определения минимальной зарплаты в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный уровень будет определяться как процент от средней заработной платы, установленный правительством;
  • кодекс закрепляет право работников с детьми на гибкие формы занятости, в частности, дистанционную работу и работу на дому;
  • предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам;
  • проект кодекса вводит учащийся трудовой договор, обеспечивающий безопасное сочетание обучения и первого места работы.
Также мы писали, что сейчас на подконтрольной Украине территории проживают около 31 млн человек, из которых работают примерно 13 млн, а платят ЕСВ только 10,5 млн. Еще где-то 2,3 млн человек с инвалидностью исключены с рынка труда, еще 800 тыс. человек в возрасте до 60 лет, получающие пенсию и не работающие. Также значительное количество женщин и молодежи сталкиваются с определенными барьерами при трудоустройстве.
Поэтому Новый Трудовой кодекс должен закрепить современные правила на рынке труда, дать четкие гарантии работникам, предсказуемость работодателям, сделать работу доступнее, а трудовые отношения — более прогнозируемыми.
По материалам:
Finance.ua
Рынок труда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems