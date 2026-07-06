Правительство ожидает 43 млрд грн от детенизации рынка труда Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Трудовой кодекс должен сделать рынок труда более гибким и в то же время урегулированным.

Детенизация рынка труда способна обеспечить около 43 млрд грн дополнительных поступлений в государственный бюджет каждый год.

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде, передает «Интерфакс-Украина».

Во время выступления министр призвал народных депутатов поддержать принятие нового Трудового кодекса Украины.

Правительство рассчитывает на поддержку нового Трудового кодекса

По словам Соболева, действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году и уже не отвечает современным потребностям рынка труда.

«В ближайших приоритетах мы очень просим поддержки по принятию Трудового кодекса. Действующий документ принят еще в 1971 году, он морально и функционально устарел. Новый кодекс устанавливает одинаковые правила для работников, работодателей, профсоюзов, инспекции труда и судей. заинтересованными сторонами», — сказал министр.

Новые правила для работников и работодателей

Соболев подчеркнул, что развитие человеческого капитала остается одним из ключевых приоритетов правительства.

По его словам, обновленный Трудовой кодекс должен сделать рынок труда более гибким и в то же время урегулированным.

«Это позволит людям, в частности внутренне перемещенным лицам, легче находить работу, а работодателям — привлекать работников на условиях гибких трудовых контрактов», — отметил министр.

Цифровизация рынка труда

Кроме того, Министерство экономики работает над цифровизацией рынка труда. Для этого была запущена платформа «Горизонт», с помощью которой планируется привлечь к рынку труда около 100 тыс. человек.

Министр также сообщил, что правительство ожидает принятия дерегуляционных законопроектов и запуск первой крупной приватизации через прозрачную систему аукционов.

Что известно о новом Трудовом кодексе

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Кабинет Министров принял проект Трудового кодекса Украины, который должен стать основой реформы рынка труда.

Что изменяет документ:

Кодекс закрепляет восемь признаков трудовых отношений. Это должно уменьшить правовую неопределенность и способствовать детенизации занятости;

количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Документ регулирует современные форматы занятости, включая дистанционную и надомную работу, а также работу с нефиксированным рабочим временем;

электронные документы в сфере трудовых отношений приравниваются к бумажным;

вводится прозрачный механизм определения минимальной зарплаты в соответствии со стандартами ЕС. Минимальный уровень будет определяться как процент от средней заработной платы, установленный правительством;

кодекс закрепляет право работников с детьми на гибкие формы занятости, в частности, дистанционную работу и работу на дому;

предусмотрено внедрение риск-ориентированного подхода к проверкам;

проект кодекса вводит учащийся трудовой договор, обеспечивающий безопасное сочетание обучения и первого места работы.

Также мы писали , что сейчас на подконтрольной Украине территории проживают около 31 млн человек, из которых работают примерно 13 млн, а платят ЕСВ только 10,5 млн. Еще где-то 2,3 млн человек с инвалидностью исключены с рынка труда, еще 800 тыс. человек в возрасте до 60 лет, получающие пенсию и не работающие. Также значительное количество женщин и молодежи сталкиваются с определенными барьерами при трудоустройстве.

Поэтому Новый Трудовой кодекс должен закрепить современные правила на рынке труда, дать четкие гарантии работникам, предсказуемость работодателям, сделать работу доступнее, а трудовые отношения — более прогнозируемыми.

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