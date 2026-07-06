Кличко призвал созвать СНБО: государство не выполняет договоренности по плану устойчивости столицы Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Мэр Киева Виталий Кличко

Киевские власти настаивают на безотлагательном проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины для рассмотрения части совместных с государством мер по реализации Комплексного плана устойчивости столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале

Киев ожидает рассмотрения плана на уровне государства

По словам Кличко, Комплексный план устойчивости Киева был разработан и представлен на заседании СНБО 3 марта 2026 года.

Он отметил, что, в отличие от других регионов Украины, где планы устойчивости утверждали руководители военных администраций, для столицы СНБО настаивал на утверждении документа главой Киевской городской государственной администрации.

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Для соблюдения законодательных процедур план был принят Киевским городским советом, подписан городским головой и 10 марта 2026 передан в СНБО и Кабинет Министров Украины.

По словам мэра, с тех пор Киев не получил окончательных решений по реализации документа.

Город заявляет о невыполнении договоренностей

«Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата ради сотрудничества. Вместе с тем, договоренности — и по финансированию мер плана 50/50, и по организационным вопросам, и по правовому урегулированию части мер — государство не выполняет», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что последние заявления о якобы выделении Киеву 10 млрд грн вообще выглядят странно, поскольку документального подтверждения этого Киев не получил.

Киев продолжает реализацию проектов за свой счет

По словам Кличко, столица продолжает выполнять мероприятия, предусмотренные планом устойчивости, прежде всего критически важными для обеспечения функционирования города в зимний период.

Финансирование осуществляется за счет городского бюджета, а также путем привлечения внутренних и международных кредитных ресурсов.

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«Но государство должно отнестись ответственно к вопросу устойчивости столицы. Ведь здесь — ответственность солидарная. Ведь вопрос устойчивости Киева — это вопрос устойчивости страны. И нужно сотрудничество по конкретным самым неотложным объектам и проектам. Поскольку от этого зависит жизнеобеспечение города и его жителей следующей зимой. Нужно отложить любые политические маневры!» — подчеркнул Кличко.

Мэр сообщил, что все первоочередные проекты и необходимое финансирование и обеспечение для их реализации Киев определил, откорректировав план. Передал СНБО, правительству, Офису президента.

«Поэтому рассчитываем на здравый смысл приобщенных государственных структур и, наконец, конструктивное сотрудничество», — подчеркнул глава столицы.

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