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Работники с неполным рабочим днем ​​могут платить меньше НДФЛ — детали

Казна и Политика
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В 2026 году предельный доход для получения НСЛ составляет 4660 грн.
В 2026 году предельный доход для получения НСЛ составляет 4660 грн.
Работники, работающие на условиях неполного рабочего дня, могут уменьшить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) благодаря налоговой социальной льготе (НСЛ). Она позволяет уменьшить налогооблагаемую базу заработной платы, с которой удерживаются налоги.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Кто имеет право на налоговую социальную льготу

Налоговая социальная льгота применяется к месячной заработной плате или другим приравненным к ней выплатам, которые работник получает только от одного работодателя. Основным условием получения льготы является соблюдение установленного предельного уровня дохода.
В 2026 году предельный доход для получения НСЛ составляет 4660 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 3328 грн х 1,4 и округлен до ближайших 10 гривен).

Каков размер льготы в 2026 году

Размер базовой НСЛ равен 50% от январского прожиточного минимума для трудоспособных граждан. Соответственно, на протяжении всего 2026 базовая льгота составляет 1664 грн (3328 грн х 50%).
К примеру, если ваша заработная плата составляет 4500 грн, то есть меньше предельного дохода для получения льготы, то только с 2836 грн будут удерживаться НДФЛ и военный сбор.

Кто еще может воспользоваться НСЛ

Право на налоговую социальную льготу также имеют отдельные категории налогоплательщиков, в частности:
  • семьи, в которых двое и более детей младше 18 лет;
  • лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью;
  • одинокие мать или отец.
Напомним, ранее Finance.ua подробнее рассказывал о том, что украинцы, воспитывающие двоих и более детей, могут воспользоваться налоговыми льготами и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц.
Так, налоговая социальная льгота доступна работникам, удерживающим двух или более детей в возрасте до 18 лет и получающим заработную плату от одного работодателя. В 2026 г. право на льготу зависит от уровня дохода.
  • Для одного ребенка предельный размер зарплаты составляет 4660 грн. Этот показатель рассчитан на основе прожиточного минимума для трудоспособного лица (3328,00 грн), умноженного на коэффициент 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.
  • В то же время, допустимый доход растет в зависимости от количества детей. Например, для семьи с двумя детьми он составляет 9320 грн, с тремя — 13 980 грн.
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНС
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