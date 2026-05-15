Киев просит у государства 15 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

Казна и Политика
Киевсовет одобрил обращение у Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой выделить из государственного бюджета не менее 15 млрд грн на обустройство инженерно-технической защиты объектов критической инфраструктуры, развитие когенерации и создание систем резервного теплоснабжения столицы.
Соответствующее решение было поддержано депутатами Киевсовета.

Потребность в государственном финансировании

В тексте обращения отмечается, что масштаб работ по повышению энергоэффективности и устойчивости столицы требует синхронного государственного регулирования и финансирования из госбюджета.
10 марта 2026 года Киевсовет утвердил План энергоустойчивости города Киева, после чего город начал реализацию мероприятий по ключевым направлениям.

Какие проекты уже реализуют в столице

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, в городе ведутся работы по восстановлению поврежденных в результате обстрелов энергообъектов, установлению инженерной защиты, развитию распределенной когенерации и усилению устойчивости систем водоснабжения.
По его словам, в рамках развития когенерации уже построены объекты общей мощностью около 40 МВт, оснащенные защитой второго уровня.
Также для резервного питания объектов критической инфраструктуры уже выстроили дизельный энергокомплекс мощностью 5,2 МВт. В ближайшее время планируется запустить еще один аналогичный комплекс такой же мощности.
В общей сложности город планирует получить 40 МВт за счет дизельных электростанций.

Киев готов профинансировать часть расходов

Он добавил, что городские власти обеспечивают финансирование и координацию выполнения этих мероприятий.
«Из городского бюджета на дальнейшую реализацию плана направят более 8 млрд. грн. Впрочем, мы рассчитываем на помощь и принятие соответствующих решений на уровне государства по выделению средств и паритетному участию в выполнении плана энергоустойчивости украинской столицы», — подчеркнул Пантелеев.
По материалам:
Finance.ua
