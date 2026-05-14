0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Белая Церковь инвестирует более 25 млн гривен в новую систему оповещения населения

Казна и Политика
27
Белая Церковь инвестирует более 25 млн гривен в новую систему оповещения населения
Белая Церковь инвестирует более 25 млн гривен в новую систему оповещения населения
В Белой Церкви планируют израсходовать более 25 млн грн на создание современной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Соответствующую закупку уже объявили через электронную систему тендеров.
Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина «со ссылкой на Эспрессо.Белая Церковь.
Новая система, которую планируют приобрести в Белой Церкви, должна обеспечить быстрое и бесперебойное информирование жителей о любых угрозах. Речь идет не только о сигналах воздушной тревоги, но и о возможных техногенных авариях, чрезвычайных ситуациях или других рисках.
Реализация проекта призвана повысить уровень гражданской защиты в обществе и сделать систему оповещения более современной, автоматизированной и эффективной.
Представить тендерные предложения участники могут до 30 мая. Электронный аукцион запланирован на 1 июня в 14.45.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems