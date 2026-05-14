Белая Церковь инвестирует более 25 млн гривен в новую систему оповещения населения Сегодня 14:29 — Казна и Политика

В Белой Церкви планируют израсходовать более 25 млн грн на создание современной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Соответствующую закупку уже объявили через электронную систему тендеров.

Новая система, которую планируют приобрести в Белой Церкви, должна обеспечить быстрое и бесперебойное информирование жителей о любых угрозах. Речь идет не только о сигналах воздушной тревоги, но и о возможных техногенных авариях, чрезвычайных ситуациях или других рисках.

Реализация проекта призвана повысить уровень гражданской защиты в обществе и сделать систему оповещения более современной, автоматизированной и эффективной.

Представить тендерные предложения участники могут до 30 мая. Электронный аукцион запланирован на 1 июня в 14.45.

