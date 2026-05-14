0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первый финансовый аудит Национального агентства по предотвращению коррупции: установлен

Казна и Политика
1
Первый финансовый аудит Национального агентства по предотвращению коррупции: установлен
Первый финансовый аудит Национального агентства по предотвращению коррупции: установлен
Счетная палата 13 мая утвердила Отчет по результатам финансового аудита Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Это первая контрольная мера такого типа за всю историю существования Агентства.
В рамках аудита проанализирована отчетность институции за 2025 год. В 2025 году НАПК было ответственным исполнителем двух бюджетных программ с общим объемом бюджетных назначений 1,3 млрд. грн. Из этой суммы 602,6 млн грн было выделено на обеспечение хозяйственной деятельности НАПК.
Аудитом установлено, что финансовая и бюджетная отчетность Агентства на 31 декабря 2025 года достоверно во всех существенных аспектах и ​​в соответствии с требованиями национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе отражает финансовое состояние учреждения и его финансовые результаты и денежные потоки за 2025 год.
При исследовании элементов затрат на обеспечение деятельности НАПК отклонений не обнаружено.
В то же время аудиторы выявили отдельные отклонения и недостатки в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и нормативном регулировании отдельных процессов составления и представления финансовой отчетности, которые практически в полном объеме устранены Агентством при проведении аудита.
В частности:
  • урегулированы вопросы ведения внебалансового учета (внесены изменения в положение об организации бухгалтерского учета);
  • обеспечено отражение на внебалансовом учете 54 программных продукта, полученных НАПК в пользование на общую сумму 13,9 млн грн. и откорректирована финансовая отчетность;
  • осуществлен учет имущества на ответственном хранении (48 единиц спортивного инвентаря) в размере 295,7 тыс. грн;
  • нормативно урегулирован процесс (механизм) предоставления статуса «уполномоченного лица НАПК»;
  • направлен запрос в Департамент коммунальной собственности г. Киева для выяснения информации о возможных владельцах неучтенного имущества.
Отдельно аудиторы обратили внимание на нормативно правовую несогласованность процесса составления и представления консолидированной финансовой отчетности главными распорядителями бюджетных средств, не имеющих в сети распорядителей средств низшего уровня
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems