Первый финансовый аудит Национального агентства по предотвращению коррупции: установлен Сегодня 16:20 — Казна и Политика

Счетная палата 13 мая утвердила Отчет по результатам финансового аудита Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Это первая контрольная мера такого типа за всю историю существования Агентства.

В рамках аудита проанализирована отчетность институции за 2025 год. В 2025 году НАПК было ответственным исполнителем двух бюджетных программ с общим объемом бюджетных назначений 1,3 млрд. грн. Из этой суммы 602,6 млн грн было выделено на обеспечение хозяйственной деятельности НАПК.

Аудитом установлено, что финансовая и бюджетная отчетность Агентства на 31 декабря 2025 года достоверно во всех существенных аспектах и ​​в соответствии с требованиями национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета в государственном секторе отражает финансовое состояние учреждения и его финансовые результаты и денежные потоки за 2025 год.

При исследовании элементов затрат на обеспечение деятельности НАПК отклонений не обнаружено.

В то же время аудиторы выявили отдельные отклонения и недостатки в ведении бухгалтерского учета, финансовой отчетности и нормативном регулировании отдельных процессов составления и представления финансовой отчетности, которые практически в полном объеме устранены Агентством при проведении аудита.

В частности:

урегулированы вопросы ведения внебалансового учета (внесены изменения в положение об организации бухгалтерского учета);

обеспечено отражение на внебалансовом учете 54 программных продукта, полученных НАПК в пользование на общую сумму 13,9 млн грн. и откорректирована финансовая отчетность;

осуществлен учет имущества на ответственном хранении (48 единиц спортивного инвентаря) в размере 295,7 тыс. грн;

нормативно урегулирован процесс (механизм) предоставления статуса «уполномоченного лица НАПК»;

направлен запрос в Департамент коммунальной собственности г. Киева для выяснения информации о возможных владельцах неучтенного имущества.

Отдельно аудиторы обратили внимание на нормативно правовую несогласованность процесса составления и представления консолидированной финансовой отчетности главными распорядителями бюджетных средств, не имеющих в сети распорядителей средств низшего уровня

