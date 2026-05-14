В Конгрессе США разблокировали законопроект о помощи Украине на $1,3 млрд Сегодня 10:24 — Казна и Политика

В Палате представителей США собрали 218 подписей, необходимых для вынесения на голосование законопроекта о новой помощи безопасности Украины на 1,3 млрд долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Инициативу подал ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Грегори Микс. В течение нескольких месяцев документ не могли вынести на рассмотрение из-за нехватки одной подписи.

13 мая независимый конгрессмен от Калифорнии Кевин Кили поддержал так называемую петицию об освобождении. Эта процедура позволяет обойти руководство Палаты представителей и заставить вынести законопроект на рассмотрение уже в конце мая.

Что предусматривает законопроект

Документ содержит:

1,3 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности;

до 8 млрд долларов дополнительной поддержки в форме займов;

средства пополнения запасов американского оружия;

финансирование послевоенного восстановления Украины.

Также законопроект предусматривает новые санкции против российских финансовых учреждений, нефтяной и горнодобывающей отраслей, а также отдельных чиновников рф.

Среди лиц, в отношении которых предлагают ввести санкции, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов и другие.

Отдельные ограничения могут коснуться «Росатома», судов российского «теневого флота» и лиц, причастных к похищению украинских детей.

Каковы шансы на принятие

Петицию поддержали все демократы и часть республиканцев.

Впрочем, американские СМИ оценивают шансы законопроекта на окончательное принятие как невысокие из-за сопротивления значительной части республиканцев, в том числе президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее глава Пентагона Пит Гегсет сообщил о разблокировании 400 млн долларов помощи Украине, которые были одобрены Конгрессом, но некоторое время не поступали из-за внутренних проверок.

