США идет к рецессии: она может быть наихудшей за всю историю

Приближается рецессия, которая ретроактивно переосмысливает это слово. Такие прогнозы дают эксперты по экономике США.

Как пишет издание, годами американская экономика работала на опасной иллюзии. Рынки быстро росли. Цены на активы росли. Те, кто уже был в системе — с капиталом, со спасительными подушками, со связями — накапливали богатство темпами, которые показались бы непристойными еще десять лет назад. Акции резко выросли. Стоимость недвижимости превратилась в шутки, звучащие за счет арендаторов.

Сейчас средний класс занимает необычное положение в американской жизни — он скорее спускается по карьерной лестнице, чем поднимается по ней. Приблизительно 60 процентов американцев не могут покрыть непредвиденные расходы в 1000 долларов без займа.

Увольнения

Все чаще слышно, что компания, иногда невероятно прибыльная, теряет сотни или тысячи должностей за одно объявление. Ситуацию усугубляет то, что все меньше выпускников находят работу в тех отраслях, на которые они готовились, выходя на рынок, который сокращается, именно тогда, когда они приходят.

«Искусственный интеллект больше не является чем-то, к чему нужно готовиться. Он появился как коллега, подрядчик, первый вариант, диагноз — полностью, практически и безразлично к жизням, которые он меняет», — пишет издание.

Что было

Предыдущие рецессии были жестокими, но временными. Рабочие места исчезали, а затем возвращались, когда условия улучшались. Отрасли промышленности сокращались, а затем восстанавливались.

Отмечается, что роли, замененные ИИ, не возвращаются после восстановления экономики. Они просто исчезают. Навсегда отходят за стену повышение эффективности и расширение маржи.

Это полностью меняет психологию спада. Вопрос смещается с того, когда ситуация улучшится, на то, для кого она улучшится?

Те, кто владеет технологией — кто ее создает, финансирует, внедряет — получат огромную выгоду.

Для тех, кто ее заменит, есть совет переквалифицироваться, изменить направление деятельности, адаптироваться.

«Общество, которое все еще верит в выносливость, может пережить спад. Общество, построенное исключительно на потреблении, сталкивается с более тяжелым испытанием. Потому что экономика — это не просто системы. Это выражение коллективных убеждений: по поводу работы, справедливости, того, кто выиграет, и является ли игра подтасованной», — резюмируют в статье.

