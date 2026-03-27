Впервые в истории. В США планируют добавить подпись Трампа на все новые долларовые банкноты

Валюта
Министерство финансов США объявило о намерении размещать подпись президента Дональда Трампа на всех новых бумажных банкнотах. Это станет первым случаем, когда подпись действующего президента появится на долларовых банкнотах. Традиционно на американской валюте размещаются подписи министра финансов и казначея США без участия президента.
Об этом пишет AP.
В Министерстве финансов отметили, что инициатива связана с подготовкой к празднованию 250-летия США. Ожидается, что на банкнотах также останется подпись министра финансов Скотта Бессента.
Параллельно идет обсуждение размещения изображения Трампа на монете.
Эксперты также отмечают, что в случае реализации этого решения новые банкноты могут приобрести коллекционную ценность в будущем.
По словам экономиста Майкла Бордо, решение может вызвать политическую реакцию, однако формально может не нарушать закон, поскольку полномочия по оформлению банкнот принадлежат Министерству финансов. Исторически эти возможности были закреплены за ведомством еще в 1862 году, когда Конгресс разрешил выпуск картонных средств для финансирования гражданской войны.

Критика инициативы

Инициатива уже вызвала критику представителей Демократической партии. Они обращают внимание на то, что решение принимается на фоне роста стоимости жизни, в частности, цен на продукты и горючее.
Конгрессвумен Шонтель Браун заявила, что такой шаг неприемлем, и связала его с экономическими трудностями, с которыми сталкиваются американцы.
Со своей стороны казначей США Брэндон Бич заявил, что размещение подписи Трампа на американской валюте «не только уместно, но и вполне заслужено».
Напомним, ранее Finanace.ua рассказывал, что Федеральная комиссия утвердила 24-каратную юбилейную золотую монету с изображением президента в честь 250-летия США. На монете с одной стороны изображен президент Дональд Трамп в Овальном кабинете и даты 1776−2026, а с другой — белоголовый орлан.
Монету еще должно официально одобрить Министерство финансов, которое учитывает позиции как Комиссии по изобразительному искусству, так и Общественного консультативного комитета по чеканке монет (CCAC), федерального органа с более широким составом членов.
Алена Листунова
