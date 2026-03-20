Трамп з орланом: в США випустять пам’ятну золоту монету до 250-річчя країни (фото) Сьогодні 17:23

Трамп з орланом: в США випустять пам’ятну золоту монету до 250-річчя країни (фото)

Федеральна комісія, усіх членів якої призначив глава Білого дому Дональд Трамп, затвердила 24-каратну ювілейну золоту монету із зображенням президента на честь 250-річчя США.

Про це повідомляє NBC News , pravda.com.ua.

Мета

Пряма мова скарбника США Брендона Біча: «Напередодні нашого 250-річного ювілею ми з великим задоволенням готуємо монети, що уособлюють незламний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного зображення для лицьового боку таких монет, ніж портрет чинного президента Дональда Дж. Трампа».

Деталі

На монеті з одного боку зображено президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті та дати 1776−2026, а з іншого — білоголового орлана.

Монету ще має офіційно схвалити Міністерство фінансів, яке враховує позиції як Комісії з образотворчого мистецтва, так і Громадського консультативного комітету з карбування монет (CCAC), федерального органу з більш широким складом членів.

Минулого місяця ЗМІ писали про опір членів комітету щодо золотої монети.

За словами Біча, Монетний двір США надав комітету «багато розумних можливостей для розгляду запропонованих дизайнів, але Громадський консультативний комітет з карбування монет категорично відмовився».

«Відповідно, встановлений законом обов’язок Монетного двору звернутися до CCAC за переглядом виконано», — сказав Біч, додавши, що роль комітету полягає «лише в наданні рекомендацій» міністру фінансів Скотту Бессенту, який «має виключне право на остаточний вибір дизайну».

