Показали рендеры рестайлинга Renault Kangoo 14.04.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Французский автопроизводитель Renault готовит плановое обновление для популярного коммерческого фургона Renault Kangoo.

Несмотря на то, что третье поколение модели дебютировало в 2021 году, рестайлинг ожидается только в 2027-м, что типично для сегмента легких коммерческих автомобилей с более длинным жизненным циклом.

По предварительным данным, изменения коснутся прежде всего внешности. Ожидается обновленная передняя часть с более узкой оптикой, модернизированной решеткой радиатора и более выразительным бампером в новом фирменном стиле бренда. Именно такую ​​интерпретацию представило издание Auto-Moto , опубликовав первые рендеры модели.

Сбоку автомобиль претерпевает минимальные изменения, которые могут ограничиться новым дизайном колесных дисков. Задняя часть останется почти без изменений — ожидается лишь незначительное обновление графики фонарей без серьезного просмотра конструкции.

В салоне новинка получит более современные технологии. Речь идет о цифровой приборной панели, которая уже используется в новых моделях бренда, в частности Renault Clio и электрических Renault 5 и Renault 4.

Важнейшие перемены произойдут в технической части. Обновленный Kangoo впервые может получить гибридные силовые установки. Сначала речь идет о мягком гибриде, а впоследствии возможно внедрение полноценной бензино-электрической системы. В то же время, дизельные двигатели мощностью 95 и 115 л.с. останутся в линейке.

Отдельное внимание будет уделено электрической версии. Благодаря увеличению емкости аккумулятора более 45 кВт·ч запас хода модели может превысить 300 км по циклу WLTP, что сделает ее более конкурентной в своем классе.

