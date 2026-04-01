Показали рендеры рестайлинга Renault Kangoo
Французский автопроизводитель Renault готовит плановое обновление для популярного коммерческого фургона Renault Kangoo.
Несмотря на то, что третье поколение модели дебютировало в 2021 году, рестайлинг ожидается только в 2027-м, что типично для сегмента легких коммерческих автомобилей с более длинным жизненным циклом.
По предварительным данным, изменения коснутся прежде всего внешности. Ожидается обновленная передняя часть с более узкой оптикой, модернизированной решеткой радиатора и более выразительным бампером в новом фирменном стиле бренда. Именно такую интерпретацию представило издание Auto-Moto, опубликовав первые рендеры модели.
Сбоку автомобиль претерпевает минимальные изменения, которые могут ограничиться новым дизайном колесных дисков. Задняя часть останется почти без изменений — ожидается лишь незначительное обновление графики фонарей без серьезного просмотра конструкции.
В салоне новинка получит более современные технологии. Речь идет о цифровой приборной панели, которая уже используется в новых моделях бренда, в частности Renault Clio и электрических Renault 5 и Renault 4.
Важнейшие перемены произойдут в технической части. Обновленный Kangoo впервые может получить гибридные силовые установки. Сначала речь идет о мягком гибриде, а впоследствии возможно внедрение полноценной бензино-электрической системы. В то же время, дизельные двигатели мощностью 95 и 115 л.с. останутся в линейке.
Отдельное внимание будет уделено электрической версии. Благодаря увеличению емкости аккумулятора более 45 кВт·ч запас хода модели может превысить 300 км по циклу WLTP, что сделает ее более конкурентной в своем классе.
