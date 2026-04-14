Почему автопроизводители советуют менять моторное масло реже Сегодня 03:06 — Технологии&Авто

Почему автопроизводители советуют менять моторное масло реже

Современные автомобильные бренды все чаще внедряют сервисные регламенты Long Life, которые предусматривают замену моторного масла каждые 30−50 тысяч километров.

Несмотря на привлекательность такого подхода с точки зрения экономии, эксперты предостерегают: удлиненные интервалы могут представлять риск для долговечности двигателя, а ответственность производителя обычно ограничивается только гарантийным периодом.

Читайте также Назван пробег, после которого батарея электрокара деградирует

По словам специалистов, подобные регламенты больше ориентированы на корпоративные автопарки и маркетинговые преимущества, чем на интересы частных владельцев. Критические технические проблемы, как правило, возникают уже по завершении гарантии — через 2−3 года или примерно после 100 тысяч километров пробега.

Даже современные смазочные материалы со временем теряют свои защитные свойства. Особенно быстро это происходит в условиях городской эксплуатации, где двигатель работает в режиме частых остановок и коротких поездок. В таких условиях масло деградирует гораздо быстрее, чем предусмотрено производителем.

Читайте также Расходы на обслуживание электромобиля Tesla за 4,5 года

Редкая замена масла может привести к серьезным неисправностям. В частности, возрастает риск износа вкладышей коленчатого вала, а также выхода из строя турбокомпрессора или систем управления клапанами. Загрязненное масло способно забивать тонкие каналы, что приводит к масляной голодовке важных узлов двигателя.

Эксперты также отмечают, что цвет масла не является надежным показателем его состояния. В бензиновых двигателях оно может долго оставаться светлым, тогда как у дизельных темнеет почти сразу — и это считается нормой. В то же время стабильная вязкость масла, критически важная для двигателя, не может сохраняться в течение нескольких лет эксплуатации.

Читайте также Правила для некоторых водителей в Украине изменили

Специалисты советуют сокращать интервалы замены масла до 15−20 тысяч километров, а для автомобилей, эксплуатируемых преимущественно в городе или имеющих высокую мощность, — до 10−15 тысяч километров или раз в год. Для автомобилей с газобаллонным оборудованием или гибридных моделей интервалы рекомендуют уменьшать примерно на 25%, чтобы избежать преждевременного износа двигателя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.