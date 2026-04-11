0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Назван пробег, после которого батарея электрокара деградирует

Технологии&Авто
71
Электрическое авто на зарядке
Электрическое авто на зарядке, Фото: freepik
Совместное исследование TÜV Nord и Carly раскрыло реальные темпы износа аккумуляторов в современных электрических автомобилях. Ученые проанализировали данные почти 50 000 машин, выпущенных в период с 2016 по 2026 год. Полученные результаты позволяют точно определить момент, когда емкость батареи начинает снижаться гораздо быстрее.
Об этом сообщает Lʼautomobiliste.

Критическая граница

Показатель состояния здоровья аккумуляторов остается стабильно высоким в течение первых 90 тысяч км пробега.
В среднем потеря емкости составляет всего 0,7% на каждые 10 000 км пути. После преодоления этой дистанции батарея обычно сохраняет около 93−94% своей начальной мощности.
Ситуация кардинально меняется в промежутке между 90 000 и 100 000 км. Именно этот интервал исследователи называют точкой перелома, после которой процессы деградации существенно ускоряются. Скорость износа возрастает до 2,3% на каждые следующие 10 000 км пробега.

Лидеры рынка

Выносливость источников питания существенно отличается в зависимости от производителя автомобиля.
Бренды Hyundai, Kia и Mercedes демонстрируют отличные результаты, сохраняя 90−95% емкости даже после нескольких лет эксплуатации.
Менее оптимистичные показатели зафиксированы у некоторых старых моделей Volkswagen, Renault и Citroen. В их случаях уровень остаточной емкости иногда колеблется в пределах от 70 до 80%. Тем не менее, специалисты отмечают, что с каждым новым поколением электромобилей этот разрыв постепенно уменьшается.

Факторы износа

На скорость потери ресурса влияет не только пробег, но и условия эксплуатации транспортного средства.
Частое использование терминалов быстрой зарядки плохо сказывается на химических процессах внутри ячеек. Также отрицательным фактором является длительная езда при жаркой погоде.
По материалам:
Novyny.live
АвтоЭлектромобили
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems