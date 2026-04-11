Назван пробег, после которого батарея электрокара деградирует 11.04.2026, 00:15 — Технологии&Авто

Электрическое авто на зарядке, Фото: freepik

Совместное исследование TÜV Nord и Carly раскрыло реальные темпы износа аккумуляторов в современных электрических автомобилях. Ученые проанализировали данные почти 50 000 машин, выпущенных в период с 2016 по 2026 год. Полученные результаты позволяют точно определить момент, когда емкость батареи начинает снижаться гораздо быстрее.

Об этом сообщает Lʼautomobiliste.

Критическая граница

Показатель состояния здоровья аккумуляторов остается стабильно высоким в течение первых 90 тысяч км пробега.

В среднем потеря емкости составляет всего 0,7% на каждые 10 000 км пути. После преодоления этой дистанции батарея обычно сохраняет около 93−94% своей начальной мощности.

Ситуация кардинально меняется в промежутке между 90 000 и 100 000 км. Именно этот интервал исследователи называют точкой перелома, после которой процессы деградации существенно ускоряются. Скорость износа возрастает до 2,3% на каждые следующие 10 000 км пробега.

Лидеры рынка

Выносливость источников питания существенно отличается в зависимости от производителя автомобиля.

Бренды Hyundai, Kia и Mercedes демонстрируют отличные результаты, сохраняя 90−95% емкости даже после нескольких лет эксплуатации.

Менее оптимистичные показатели зафиксированы у некоторых старых моделей Volkswagen, Renault и Citroen. В их случаях уровень остаточной емкости иногда колеблется в пределах от 70 до 80%. Тем не менее, специалисты отмечают, что с каждым новым поколением электромобилей этот разрыв постепенно уменьшается.

Факторы износа

На скорость потери ресурса влияет не только пробег, но и условия эксплуатации транспортного средства.

Частое использование терминалов быстрой зарядки плохо сказывается на химических процессах внутри ячеек. Также отрицательным фактором является длительная езда при жаркой погоде.

