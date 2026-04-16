Великобритания требует, чтобы Instagram и TikTok удалили «бесконечные» ленты

Компании социальных сетей разработали алгоритмы, направленные на поощрение зависимости, а родители юных пользователей попросили правительство вмешаться
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что платформы социальных сетей должны принять меры, чтобы ограничить молодых пользователей от бездумного просмотра видео. В частности, речь идет о Instagram и TikTok, которые продвигают свои «бесконечные» ленты.
Об этом пишет Reuters.
Великобритания, как и другие страны, рассматривает возможность ограничения доступа детей к соцсетям различными способами: включая комендантский час и лимиты на использование приложений, чтобы посмотреть, как это повлияет на их жизнь, обучение и режим сна.
«Мы проводим консультации относительно того, нужно ли ограничить использование соцсетей для лиц в возрасте до 16 лет, — заявил Стармер. — Однако я считаю, что не менее важны и проблематичны сами „механизмы скроллинга“, вызывающие зависимость. От них нужно избавиться».
Стармер говорит, что компании социальных сетей разработали алгоритмы, направленные на поощрение зависимости, а родители юных пользователей попросили правительство вмешаться.

Опыт Австралии

Напомним, что в декабре Австралия стала первой в мире страной, запретившей соцсети для детей младше 16 лет, впоследствии Греция и Индонезия ввели аналогичные меры. Правда, первые опросы показали, что более 61% детей из Австралии до сих пор пользуются соцсетями — в том числе с помощью VPN и инструментов, обманывающих системы проверки возраста.
Правительство Великобритании заявило, что более 45 000 человек приняли участие в опросе по безопасности детей в интернете. Консультации продлятся до 26 мая.
«Мы хотим услышать мнения родителей, которые озабочены тем, сколько времени их дети проводят в интернете и что они просматривают, — заявила министр технологий Лиз Кендалл. — Мы хотим услышать мнения подростков, которые лучше кого-либо знают, как это — расти в эпоху социальных сетей. И мы хотим услышать мнения семей по комендантскому часу, чатам с искусственным интеллектом и функциям, вызывающим зависимость».
По материалам:
mezha.media
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
