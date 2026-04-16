Google запустила поисковое приложение для Windows

Технологии&Авто
Поисковое приложение Google официально запускается пока только на английском языке
Поисковое приложение Google официально запускается на Windows для пользователей по всему миру — пока только на английском языке.
Приложение Google напоминает функцию Spotlight в macOS и позволяет искать как в Интернете, так и среди файлов на ПК и в Google Drive.
Активировать его можно комбинацией клавиш Alt+Space, а в интерфейсе (подобном мобильному Поиску) доступны несколько вкладок: все результаты, изображения, видео или режим ИИ.
Если требуется задать вопрос, изображенный на экране, можно воспользоваться Google Lens или поделиться экраном.
Результаты появляются в раскрывающемся окне с возможностью задавать дополнительные вопросы. В настоящее время приложение Google доступно пользователям по всему миру, но исключительно на английском языке.
Загрузить десктопный поисковик можно с сайта Google — он работает на ПК из Windows 10 и более новых версиях. Пока неизвестно, появится ли приложение для macOS или Linux. Однако сейчас компания тестирует приложение Gemini для ПК Apple.
По материалам:
mezha.media
GoogleТехнологии
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
