Google запустила поисковое приложение для Windows 16.04.2026, 01:48 — Технологии&Авто

Поисковое приложение Google официально запускается на Windows для пользователей по всему миру — пока только на английском языке.

Приложение Google напоминает функцию Spotlight в macOS и позволяет искать как в Интернете, так и среди файлов на ПК и в Google Drive.

Активировать его можно комбинацией клавиш Alt+Space, а в интерфейсе (подобном мобильному Поиску) доступны несколько вкладок: все результаты, изображения, видео или режим ИИ.

Если требуется задать вопрос, изображенный на экране, можно воспользоваться Google Lens или поделиться экраном.

Результаты появляются в раскрывающемся окне с возможностью задавать дополнительные вопросы. В настоящее время приложение Google доступно пользователям по всему миру, но исключительно на английском языке.

Загрузить десктопный поисковик можно с сайта Google — он работает на ПК из Windows 10 и более новых версиях. Пока неизвестно, появится ли приложение для macOS или Linux. Однако сейчас компания тестирует приложение Gemini для ПК Apple.

