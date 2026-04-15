Nissan планирует добавить ИИ-технологии в 90% своих будущих авто
Японская компания Nissan Motor Co. заявила, что планирует добавить систему автономного управления с использованием искусственного интеллекта в 90% своих будущих моделей.
Об этом сообщает Kyodo News.
Японский автопроизводитель представит технологию управления следующего поколения до конца 2027 финансового года в своем новом крупном минивэне Elgrand, который, как ожидается, будет представлен уже этим летом.
Обновление модельного ряда
Кроме того, в Nissan также обнародовали планы по запуску нескольких новых моделей, в том числе гибридную версию внедорожника X-Trail и электрическую версию внедорожника Juke.
Среди прочего стало известно, что компания сократит количество своих моделей до 45 из нынешних 56.
Nissan стремится завершить процесс реструктуризации, который предусматривает закрытие семи заводов в Японии и за рубежом, в частности завода Oppama в Йокосуке в префектуре Канагава.
Этот план также подразумевает сокращение штата на 20 000 сотрудников.
Поделиться новостью
