Nissan планирует добавить ИИ-технологии в 90% своих будущих авто

Генеральный директор компании Nissan Motor Co. Иван Эспиноса на пресс-конференции в Йокогаме

Японская компания Nissan Motor Co. заявила, что планирует добавить систему автономного управления с использованием искусственного интеллекта в 90% своих будущих моделей.

Об этом сообщает Kyodo News.

Японский автопроизводитель представит технологию управления следующего поколения до конца 2027 финансового года в своем новом крупном минивэне Elgrand, который, как ожидается, будет представлен уже этим летом.

Обновление модельного ряда

Кроме того, в Nissan также обнародовали планы по запуску нескольких новых моделей, в том числе гибридную версию внедорожника X-Trail и электрическую версию внедорожника Juke.

Среди прочего стало известно, что компания сократит количество своих моделей до 45 из нынешних 56.

Nissan стремится завершить процесс реструктуризации, который предусматривает закрытие семи заводов в Японии и за рубежом, в частности завода Oppama в Йокосуке в префектуре Канагава.

Этот план также подразумевает сокращение штата на 20 000 сотрудников.

