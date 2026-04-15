Meta создаст ИИ-клон Марка Цукерберга для общения с работниками

Цукерберг принимает участие в тренировке и тестировании своего ИИ-двойника
Meta работает над созданием ИИ-версии Марка Цукерберга, которая сможет общаться с работниками вместо него.
Об этом сообщает Financial Times.
Meta разрабатывает фотореалистичные 3D-персонажи на основе искусственного интеллекта, с которыми можно взаимодействовать в реальном времени.
Читайте также
Цукерберг также участвует в тренировке и тестировании своего ИИ-двойника. Персонаж учится на основе его манер общения, тона, публичных заявлений, а также актуальных подходов к стратегии компании.
Ожидается, что такая модель сможет отвечать на вопросы сотрудников и предоставлять обратную связь, воспроизводя стиль основателя компании.
По данным FT, проект находится на ранней стадии разработки.

Стратегия Meta

Разработка ИИ-персонажей является частью более широкого курса Meta на развитие искусственного интеллекта. Кроме того, этот проект дополняет другую инициативу — разработку ИИ-агента, который должен помогать самому Цукербергу в работе, например, искать информацию и ответы на запросы.
Напомним, что в апреле Meta запустила новую модель искусственного интеллекта Muse Spark — первую в новой серии больших языковых моделей.
Она стала основой обновленного ИИ-ассистента Meta AI.
По материалам: ain
ain
Также по теме
Также по теме
