Meta создаст ИИ-клон Марка Цукерберга для общения с работниками Сегодня 04:33 — Технологии&Авто

Цукерберг принимает участие в тренировке и тестировании своего ИИ-двойника

Meta работает над созданием ИИ-версии Марка Цукерберга, которая сможет общаться с работниками вместо него.

Об этом сообщает Financial Times.

Meta разрабатывает фотореалистичные 3D-персонажи на основе искусственного интеллекта, с которыми можно взаимодействовать в реальном времени.

Читайте также Meta планирует масштабные сокращения персонала из-за роста расходов на ИИ

Цукерберг также участвует в тренировке и тестировании своего ИИ-двойника. Персонаж учится на основе его манер общения, тона, публичных заявлений, а также актуальных подходов к стратегии компании.

Ожидается, что такая модель сможет отвечать на вопросы сотрудников и предоставлять обратную связь, воспроизводя стиль основателя компании.

По данным FT, проект находится на ранней стадии разработки.

Стратегия Meta

Разработка ИИ-персонажей является частью более широкого курса Meta на развитие искусственного интеллекта. Кроме того, этот проект дополняет другую инициативу — разработку ИИ-агента, который должен помогать самому Цукербергу в работе, например, искать информацию и ответы на запросы.

Напомним, что в апреле Meta запустила новую модель искусственного интеллекта Muse Spark — первую в новой серии больших языковых моделей.

Она стала основой обновленного ИИ-ассистента Meta AI.

ain По материалам:

