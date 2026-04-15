В Южной Корее мобильный интернет сделали бесплатным 15.04.2026, 02:28 — Технологии&Авто

Мобильный интернет

В Южной Корее была введена схема бесплатного базового доступа к мобильному интернету.

Что об этом известно

Семь миллионов абонентов трех ведущих операторов страны — SK Telecom, KT и LG Uplus — после исчерпания лимита трафика в основном тарифе смогут бесплатно пользоваться интернетом со скоростью 400 кбит/с на входящем канале. Льготный доступ для пожилых людей предусматривает дополнительный трафик сверх базового уровня.

Зачем это

Инициатива появилась на фоне серьезных проблем безопасности данных у всех трех операторов. SK Telecom испытала масштабную утечку данных; 3 ТВ информации LG Uplus оказались в даркнете; через фемтосоты KT распространялось вредоносное программное обеспечение.

Вице-премьер Кореи Пе Кьонхун пояснил, что операторам необходимо восстановить доверие граждан, которые уже не могут обходиться без онлайн-сервисов.

При этом бесплатный базовый интернет стал не единственной уступкой операторов. Они также обязались:

ввести недорогие тарифные планы для сетей 5G с абонентской платой до 20 000 вон (около $13,50)

увеличить пакеты гигабайтов и минут для пожилых людей

модернизировать сети Wi-Fi в метро и поездах дальнего сообщения

Со своей стороны, вице-премьер Пе пообещал поддержать исследования в области сетей с поддержкой приложений искусственного интеллекта и призвал операторов увеличить инвестиции в сетевую инфраструктуру, а не только в центры обработки данных.

