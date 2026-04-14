0 800 307 555
Место для вашей рекламы

lifecell меняет цены и условия по ряду тарифов

Смартфон
lifecell сообщил об изменениях в условиях обслуживания некоторых тарифных планов.
Начиная с 15 апреля 2026 г., для части абонентов изменится стоимость пакетов услуг, их наполнение, а в отдельных случаях — и название тарифа.

Как изменятся цены и условия по тарифам

Делимся перечнем тарифов (по их старым названиям) и произошедшим ключевым изменениям.

«Диджитал офис 250»

  • Тариф меняет название на «Диджитал офис 280».
  • Стоимость пакета услуг вырастет с 250 до 280 грн.
  • Объем интернет-трафика увеличивается с 15 ГБ до 25 ГБ.

«Диджитал офис 250+»

  • Тариф меняет название на «Диджитал офис 300».
  • Стоимость пакета услуг вырастет с 250 до 300 грн.
  • Объем интернет-трафика увеличивается с 20 ГБ до 30 ГБ.
«Диджитал офис 300»

  • Тариф меняет название на «Диджитал офис 350».
  • Стоимость пакета услуг вырастет с 300 до 350 грн.
  • Объем интернет-трафика увеличивается с 30 ГБ до 35 ГБ.

«Бизнес Союз» и «Бизнес Союз»

  • Стоимость пакета услуг вырастет со 150 грн. до 200 грн.
  • Количество минут для звонков в другие направления увеличивается со 100 мин до 200 мин.

«Бизнес Альянс» и «Бизнес Альянс»

  • Стоимость пакета услуг вырастет с 200 до 220 грн.
  • Наполнение тарифа по объему минут и интернета остается без изменений (безлимит на звонки в сети лайфселл/300 мин на другие направления/25 ГБ*/100 SMS).

«Бизнес Лига» и «Бизнес Лига»

  • Стоимость пакета услуг вырастет с 250 до 280 грн.
  • Наполнение тарифа по объему минут и Интернету остается без изменений (безлимит на звонки в сети лайфселл/400 мин на другие направления/30 ГБ*/100 SMS).

«Футбол»

  • Стоимость пакета услуг вырастет с 265 до 295 грн.
  • Объем интернет-трафика увеличивается с 35 ГБ до 40 ГБ.

«Консультант плюс»

  • Стоимость пакета услуг вырастет с 265 до 295 грн.
  • Объем интернет-трафика увеличивается с 15 ГБ до 30 ГБ.
  • Для абонентов тарифных планов «Профсоюз», «Харьковчанин Ультра», «Харьковчанин Премиум», смигрированных на «Консультант Плюс» в декабре 2024 года — стоимость пакета услуг вырастет с 75 грн до 118 грн, а объем интернет-трафика увеличивается с 15 ГБ до 30 ГБ.

Что еще нужно знать

Для абонентов, которые успеют оплатить свой ежемесячный пакет услуг до 14 апреля 2026 г. (включительно), старые условия и объемы будут действовать до конца оплаченного периода.
Новые условия начнут применяться:
  • для текущих абонентов — при последующей оплате пакета услуг, начиная с 15 апреля;
  • для новых абонентов — при подключении к указанным тарифам с 15 апреля.

Возможность выбора другого тарифа

lifecell дает возможность изменить свой тарифный план.
В период с 8 по 30 апреля 2026 г. (включительно) абоненты указанных тарифов могут бесплатно перейти на любой другой тарифный план оператора, доступный для подключения.
Ранее мы сообщали, что со 2 апреля 2026 г. в lifecell начали действовать новые цены на архивные тарифные планы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Место для вашей рекламы
