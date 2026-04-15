0 800 307 555
Китай почти догнал США в сфере искусственного интеллекта и даже уже обходит их по ряду показателей

Обеспокоенность американских политиков ростом влияния Китая в технологической сфере имеет под собой реальные основания. Согласно последним исследованиям, КНР уже почти догнала США по быстродействию моделей искусственного интеллекта, а по отдельным показателям инновационной деятельности даже опередила конкурента.
По данным TrendForce, на февраль 2026 года китайская модель DeepSeek R1 временно сравнялась по показателям с американскими флагманами. Уже в марте лидерство американской Anthropic сократилось до минимальных 2,7% преимущества. Для сравнения: еще в 2023 году разрыв в быстродействии был огромен, что свидетельствует о стремительном технологическом прогрессе Пекина.

Потенциал США и Китая

Исследование Стэнфордского университета показывает, что США имеют большее количество наиболее влиятельных патентов в технологической сфере и выпустили по итогам прошлого года 50 крупных ИИ-моделей, в то время как Китай выдал всего 30 штук.
Зато КНР лидирует по объему научных публикаций, их цитированию и общему количеству патентов, не говоря уже о количестве установленных на предприятиях страны промышленных роботов.
С точки зрения концентрации вычислительных мощностей — лидирует США. Они на своей территории сосредоточили в десять раз больше центров обработки данных, чем любая другая страна мира. Хотя США также лидируют и по объему инвестиций в сферу ИИ, но с 2017 года количество исследователей в сфере ИИ, направившихся в США, сократилось на 89%, причем на 80% оно упало только за прошлый год.
По сумме частных инвестиций в ИИ американская экономика также лидирует, направив за прошлый год в эту сферу $285,9 млрд, в то время как Китай ограничивается $12,4 млрд. Но эта статистика не учитывает серьезные государственные субсидии со стороны китайских властей.
