OpenAI запустила GPT-5.4-Cyber ​​— ИИ-модель для оборонной кибербезопасности

На начальном этапе доступ к GPT-5.4-Cyber ​​будет ограничен

Компания OpenAI представила GPT-5.4-Cyber ​​— модификацию своей последней флагманской модели, специально настроенную для работы в сфере оборонной кибербезопасности. Это произошло после того, как конкурент Anthropic анонсировал свою передовую ИИ-модель Mythos.

Anthropic и «Project Glasswing»

Модель Mythos, анонсированная 7 апреля, внедряется в рамках «Project Glasswing» — контролируемой инициативы компании Anthropic. В рамках этого проекта избранные организации получают доступ к нерелизийной модели Claude Mythos Preview для целей оборонной кибербезопасности. Она уже обнаружила «тысячи» критических уязвимостей в операционных системах, веб-браузерах и другом программном обеспечении.

Возможности GPT-5.4-Cyber ​​от OpenAI

OpenAI сообщила, что на начальном этапе доступ к GPT-5.4-Cyber ​​будет ограничен: модель предоставят только проверенным поставщикам услуг безопасности, организациям и исследователям из-за ее более «снисходительной» архитектуры, пишет Reuters.

Это версия GPT-5.4, которая снижает порог отказов для легитимной деятельности в сфере кибербезопасности и открывает новые возможности для продвинутых защитных процессов. В частности, она поддерживает обратный инжиниринг бинарных файлов, что позволяет специалистам по безопасности анализировать уже скомпилированное программное обеспечение на наличие признаков вредоносного ПО, уязвимостей и общую устойчивость системы, не требуя доступа к его исходному коду. Поскольку эта модель более «снисходительна», мы начинаем ее ограниченное итеративное внедрение среди проверенных поставщиков услуг безопасности, организаций и исследователей", — сообщила компания в блоге.

Компания также отметила, что расширяет программу Trusted Access for Cyber ​​(TAC). Теперь она будет охватывать тысячи верифицированных индивидуальных специалистов по киберзащите и сотни команд, заботящихся о безопасности критически важного программного обеспечения.

OpenAI добавляет новые уровни в программу TAC, запущенную в феврале. Более высокие уровни верификации будут открывать доступ к более мощным возможностям модели.

Пользователи, одобренные наивысшим уровнем доступа, получат доступ к GPT-5.4-Cyber, который имеет меньше ограничений на выполнение чувствительных задач в области кибербезопасности, таких как исследование и анализ уязвимостей.

