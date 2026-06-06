Как открыть категорию С без категории В Сегодня 07:18 — Технологии&Авто

Водитель за рулем грузовика, Фото: magnific

Действующим законодательством не установлено обязательного требования по предварительному получению категории В для открытия категории С. То есть гражданин может пройти обучение и получить право управления грузовыми транспортными средствами без удостоверения водителя категории В.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Это предусмотрено положениями Постановления Кабинета Министров Украины № 340, согласно которому водительское удостоверение впервые может выдаваться сразу на право управления транспортными средствами категорий А1, А, В1, В, С1, С и других категорий в соответствии с установленными требованиями.

Что дает категория С

Категория С дает право управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 кг, а также транспортными средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Именно эта категория необходима для управления большинством грузовых автомобилей и часто становится важным шагом для тех, кто планирует работать в сфере грузовых перевозок.

Чтобы получить водительское удостоверение категории С, необходимо:

достичь 18-летнего возраста;

пройти подготовку в аккредитованном учебном заведении;

успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;

получить удостоверение водителя соответствующей категории.

Что важно помнить

Для некоторых категорий транспортных средств законодательством предусмотрены дополнительные требования относительно стажа управления или предварительно открытых категорий.

К примеру, для открытия категорий ВЕ либо СЕ уже нужно иметь соответственно открытые категории В либо С.

Перед началом обучения специалисты советуют заранее ознакомиться с требованиями по получению необходимой категории, чтобы правильно спланировать путь к получению водительского удостоверения и избежать часто задаваемых вопросов во время подготовки.

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