0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как открыть категорию С без категории В

Технологии&Авто
44
Водитель за рулем грузовика
Водитель за рулем грузовика, Фото: magnific
Действующим законодательством не установлено обязательного требования по предварительному получению категории В для открытия категории С. То есть гражданин может пройти обучение и получить право управления грузовыми транспортными средствами без удостоверения водителя категории В.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Это предусмотрено положениями Постановления Кабинета Министров Украины № 340, согласно которому водительское удостоверение впервые может выдаваться сразу на право управления транспортными средствами категорий А1, А, В1, В, С1, С и других категорий в соответствии с установленными требованиями.

Что дает категория С

Категория С дает право управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 кг, а также транспортными средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.
Именно эта категория необходима для управления большинством грузовых автомобилей и часто становится важным шагом для тех, кто планирует работать в сфере грузовых перевозок.
Чтобы получить водительское удостоверение категории С, необходимо:
  • достичь 18-летнего возраста;
  • пройти подготовку в аккредитованном учебном заведении;
  • успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;
  • получить удостоверение водителя соответствующей категории.

Что важно помнить

Для некоторых категорий транспортных средств законодательством предусмотрены дополнительные требования относительно стажа управления или предварительно открытых категорий.
К примеру, для открытия категорий ВЕ либо СЕ уже нужно иметь соответственно открытые категории В либо С.
Перед началом обучения специалисты советуют заранее ознакомиться с требованиями по получению необходимой категории, чтобы правильно спланировать путь к получению водительского удостоверения и избежать часто задаваемых вопросов во время подготовки.
По материалам:
Finance.ua
АвтоВодительское удостоверение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems