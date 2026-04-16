Google запустила нативное приложение Gemini для macOS Сегодня 22:37 — Технологии&Авто

Google объявила о запуске нативного приложения Gemini для компьютеров Mac.

Компания позиционирует его как «полноценный десктопный опыт», позволяющий быстро взаимодействовать с чат-ботом с помощью клавиатурных комбинаций. По умолчанию нажатие клавиш option+space открывает мини-чат, а комбинация option+shift+space — полную версию Gemini. Пользователи могут менять эти настройки в параметрах программы.

С приложением можно делиться всем, что отображается на экране, включая файлы, сохраненные на системе. Это могут быть как документы и изображения, так и код или целые веб-страницы. Кроме того, Gemini можно задавать вопросы обо всем, что показано на экране.

Дополнительно в приложение интегрированы функции по генерации изображений и видео с помощью инструментов Nano Banana и Veo.

Программа уже доступна для всех компьютеров Mac, работающих под управлением macOS 15 (Sequoia) или более поздней версии, в странах, где поддерживается Gemini.

В Google отмечают , что это только первый релиз приложения. В дальнейшем планируется создание более персонального, более проактивного и более мощного десктопного ассистента. Больше новостей об этом компания обещает сообщить в ближайшие месяцы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.