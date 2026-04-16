Snap увольняет около 1000 сотрудников и планирует заменить их искусственным интеллектом Сегодня 23:41 — Технологии&Авто

Работников, попавших под сокращение, сообщили об изменениях по электронной почте

Snap объявила о масштабном сокращении, которое коснется около тысячи сотрудников, что составляет 16% от общей численности персонала. Компания сообщила об этом во внутреннем письме и добавила, что также будут закрыты более 300 открытых вакансий.

Об этом пишет Engadget.

Решение позволит компании сэкономить более $500 миллионов

По словам генерального директора Snap Эвана Шпигеля, это «чрезвычайно сложное» решение позволит сэкономить более $500 миллионов до второй половины 2026 года и создать более «четкий путь к прибыльности».

Попавших под сокращение работников известили об изменениях по электронной почте, а команда Snap, базирующаяся в Северной Америке, получила приказ работать из дома.

Компенсации уволенным работникам

Компания пообещала выплатить уволенным четырехмесячные компенсационные пакеты, а также обеспечить им медицинскую страховку и другие причитающиеся выплаты.

В обращении Шпигель подчеркнул, что быстрое развитие искусственного интеллекта позволяет снизить объем рутинной работы, повысить скорость выполнения задач и эффективнее поддерживать пользователей, партнеров и рекламодателей.

По его словам, небольшие команды в компании уже используют инструменты ИИ для улучшения работы сервиса Snapchat+, оптимизации рекламной платформы и повышения производительности инфраструктуры Snap Lite.

