0 800 307 555
LinkedIn: наем работников сократился на 20%, но не из-за ИИ

LinkedIn не видит влияния ИИ на сокращение найма
LinkedIn не видит влияния ИИ на сокращение найма
Руководитель по глобальным вопросам и юридический директор LinkedIn Блэйк Ловит сообщил о сокращении объемов найма примерно на 20% с 2022 года. В то же время он отрицает влияние искусственного интеллекта.

Влияние ИИ на рынок труда

По словам Ловита, компания анализирует рынок труда на основе собственных данных, охватывающих более миллиарда пользователей, а также информацию о вакансиях, компаниях и навыках.
Выступая на Semafor World Economy Summit, он отметил, что данные не подтверждают прямого влияния искусственного интеллекта на сокращение рабочих мест.
В то же время топ-менеджер предположил, что сокращение объемов найма теснее связано с ростом процентных ставок, пишет TechCrunch.
«Мы не видим того влияния, которого можно было бы ожидать в областях, где все обычно говорят о ИИ… Например, в таких отраслях, как клиентская поддержка, административная работа или маркетинг. Именно в этих сегментах мы наблюдали бы последствия, если бы ИИ действительно уже сейчас существенно влиял на ситуацию», — продолжил Ловит.

Ситуация для молодых специалистов

Ловит также отметил: данные LinkedIn не свидетельствуют о том, что уровень найма молодежи выпускного возраста, ищущего свою первую работу, упал «сильнее» по сравнению с теми, кто находится на середине или на завершающем этапе своей карьеры.
Впрочем, он предполагает, что в будущем ситуация может измениться.
«Это не значит, что этого не произойдет в будущем, но пока что нет», — подытожил он.
Однако Ловит сделал определенную оговорку. Он отметил, что за последние несколько лет навыки, необходимые для среднестатистической работы, изменились на 25%. С развитием ИИ LinkedIn ожидает, что к 2030 году этот показатель составит 70%.
По материалам: dev.ua
dev.ua
