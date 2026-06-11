0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Telegram выпустил приложение для Apple Watch

Технологии&Авто
2
Приложение Telegram для Apple Watch
Приложение Telegram для Apple Watch
Мессенджер Telegram выпустил обновленное собственное приложение для умных часов Apple Watch.
Об этом в соцсети X заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Полноценное собственное приложение Telegram для Apple Watch уже доступно», — написал он.

Что умеет новое приложение

GSM Arena отмечает, что новое приложение предлагает поддержку текстовых и голосовых сообщений. Оно также позволяет пользователям делиться GIF-файлами, просматривать видео, делиться местонахождением и стикерами.
Приложение также предоставляет пользователям доступ ко всем своим разговорам и контактам.
После установки приложения Apple Watch пользователям нужно будет отсканировать QR-код из приложения Telegram на своем iPhone, чтобы синхронизировать контакты и сообщения.
Новое приложение Telegram для операционной системы watchOS теперь доступно для загрузки в App Store.
По материалам:
Укрінформ
TelegramApple
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems