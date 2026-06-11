Telegram выпустил приложение для Apple Watch 11.06.2026, 02:21 — Технологии&Авто

Приложение Telegram для Apple Watch

Мессенджер Telegram выпустил обновленное собственное приложение для умных часов Apple Watch.

Об этом в соцсети X заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Полноценное собственное приложение Telegram для Apple Watch уже доступно», — написал он.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Что умеет новое приложение

GSM Arena отмечает , что новое приложение предлагает поддержку текстовых и голосовых сообщений. Оно также позволяет пользователям делиться GIF-файлами, просматривать видео, делиться местонахождением и стикерами.

Приложение также предоставляет пользователям доступ ко всем своим разговорам и контактам.

После установки приложения Apple Watch пользователям нужно будет отсканировать QR-код из приложения Telegram на своем iPhone, чтобы синхронизировать контакты и сообщения.

Новое приложение Telegram для операционной системы watchOS теперь доступно для загрузки в App Store.

Укрінформ По материалам:

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