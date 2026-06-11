Telegram выпустил приложение для Apple Watch

GSM Arena отмечает, что новое приложение предлагает поддержку текстовых и голосовых сообщений. Оно также позволяет пользователям делиться GIF-файлами, просматривать видео, делиться местонахождением и стикерами.
Приложение также предоставляет пользователям доступ ко всем своим разговорам и контактам.
После установки приложения Apple Watch пользователям нужно будет отсканировать QR-код из приложения Telegram на своем iPhone, чтобы синхронизировать контакты и сообщения.
Новое приложение Telegram для операционной системы watchOS теперь доступно для загрузки в App Store.