Google сделала NotebookLM умнее: теперь он ищет, анализирует и оформляет исследования сам Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

NotebookLM — сервис для работы с заметками, источниками и исследованиями

Google обновила исследовательский сервис NotebookLM — добавила поиск источников, новые форматы экспорта и сделала Gemini 3.5 моделью по умолчанию.

Об этом пишет TechCrunсh.

Главные изменения

Google представила большое обновление NotebookLM — сервиса для работы с заметками, источниками и исследованиями. Главное изменение в том, что теперь продукт не только анализирует загруженные пользователем материалы, но помогает собрать базу знаний с нуля.

Теперь по умолчанию система работает на базе новой модели искусственного интеллекта Gemini 3.5, а также получила новые мощные программные навыки, которые помогают генерировать различные типы результатов и глубже анализировать данные.

Раньше, чтобы воспользоваться NotebookLM, нужно было самостоятельно загрузить все свои документы, чтобы система могла получать из них информацию. Теперь вы можете просто начать чат о своем проекте, и система сама начнет искать для вас полезные источники, используя Google Поиск. Она способна находить первоисточники на других языках или новые материалы от схожих авторов.

Кроме того, можно предоставить инструменту подробные инструкции по созданию контента и сразу хранить его в нужном формате. NotebookLM умеет генерировать:

графики и диаграммы PNG, SVG;

текстовые документы PDF, Word, Markdown;

таблицы Excel;

презентации PowerPoint;

специальные изображения и структурированные данные CSV, JSON.

Также созданный результат можно легко редактировать. Интересно, что теперь во время работы в режиме Deep Research платформа будет детально и пошагово показывать в чате, как именно она нашла тот или иной ответ.

Пока обновление доступно для пользователей Google AI Ultra и бизнес-клиентов Workspace с пакетами AI Ultra Access и AI Expanded Access. Компания говорит, что впоследствии расширит доступ и другим категориям пользователей.

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