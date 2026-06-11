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Google сделала NotebookLM умнее: теперь он ищет, анализирует и оформляет исследования сам

Технологии&Авто
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NotebookLM — сервис для работы с заметками, источниками и исследованиями
NotebookLM — сервис для работы с заметками, источниками и исследованиями
Google обновила исследовательский сервис NotebookLM — добавила поиск источников, новые форматы экспорта и сделала Gemini 3.5 моделью по умолчанию.
Об этом пишет TechCrunсh.

Главные изменения

Google представила большое обновление NotebookLM — сервиса для работы с заметками, источниками и исследованиями. Главное изменение в том, что теперь продукт не только анализирует загруженные пользователем материалы, но помогает собрать базу знаний с нуля.
Теперь по умолчанию система работает на базе новой модели искусственного интеллекта Gemini 3.5, а также получила новые мощные программные навыки, которые помогают генерировать различные типы результатов и глубже анализировать данные.
Раньше, чтобы воспользоваться NotebookLM, нужно было самостоятельно загрузить все свои документы, чтобы система могла получать из них информацию. Теперь вы можете просто начать чат о своем проекте, и система сама начнет искать для вас полезные источники, используя Google Поиск. Она способна находить первоисточники на других языках или новые материалы от схожих авторов.
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Кроме того, можно предоставить инструменту подробные инструкции по созданию контента и сразу хранить его в нужном формате. NotebookLM умеет генерировать:
  • графики и диаграммы PNG, SVG;
  • текстовые документы PDF, Word, Markdown;
  • таблицы Excel;
  • презентации PowerPoint;
  • специальные изображения и структурированные данные CSV, JSON.
Также созданный результат можно легко редактировать. Интересно, что теперь во время работы в режиме Deep Research платформа будет детально и пошагово показывать в чате, как именно она нашла тот или иной ответ.
Пока обновление доступно для пользователей Google AI Ultra и бизнес-клиентов Workspace с пакетами AI Ultra Access и AI Expanded Access. Компания говорит, что впоследствии расширит доступ и другим категориям пользователей.
По материалам:
vctr.media
ИИТехнологииGoogle
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